الخميس 16 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الذهب في محلات الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

الذهب
الذهب

أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق السادس عشر من مايو 2024، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر المعدن الاصفر.

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ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

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الذهب يستقر قبيل بيانات التضخم الأمريكية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

 سعر جرام الذهب عيار 24 


سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3565 جنيهًا للبيع، مقابل 3554 جنيهًا في حالة الشراء.

 

 سعر جرام الذهب عيار 21 


وصل سعر جرام الذهب  عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3125 جنيهًا للبيع، مقابل 3110 جنيهات للشراء

 

 سعر جرام الذهب عيار 18


وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2674 جنيهًا للبيع، و2665 جنيهًا للشراء

 

سعر الجنيه الذهب

 


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 24960 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب


وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2386 دولارًا

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