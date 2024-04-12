إغلاق استوديو الألعاب المستقلة Possibility Space

تم إغلاق Possibility Space، وهو استوديو ألعاب مستقل يضم موظفين موزعين في جميع أنحاء العالم، فجأة اليوم من قبل الرئيس التنفيذي جيف سترين، حسبما كشف موظفون سابقون على تويتر. تم إطلاق الاستوديو في عام 2021 بهدف إنشاء عنوان AAA، وقد وظف أيضًا شخصيات بارزة في الصناعة مثل أوستن ووكر من Waypoint ومصممة Ubisoft Liz England. ويأتي إغلاقه بعد إغلاق Crop Circle Games الشهر الماضي، وهو استوديو آخر مملوك لشركة Prytania Media التابعة لشركة Strain، والتي شارك في تأسيسها مع زوجته Annie Delisi Strain.



في رسالة بريد إلكتروني حصلت عليها مراسلة Polygon نيكول كاربنتر، قال سترين إنه "ذهل" عندما علم أن المعلومات السرية حول عنوان الاستوديو الرئيسي، الذي يحمل الاسم الرمزي Project Vonnegut، تمت مشاركتها مع مراسل Kotaku إيثان غاتش. يدعي سترين أن ناشرًا لم يذكر اسمه "أعرب عن تدني ثقته" بشأن تمويل الاستوديو بشكل أكبر، مما أدى إلى اتفاق متبادل على إلغاء العنوان. وبعد ذلك قرر إغلاق الاستوديو بالكامل.

ليس Possibility Space هو الاستوديو الأول الذي يتم فيه تسريب تفاصيل اللعبة للصحافة، ومن غير الواضح لماذا كانت هذه المعلومات خطيرة بما يكفي لخسارة تمويل الناشر (ولا تنس، هذه ليست سوى نسخة Strain للأحداث).

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت Annie Delisi Strain أيضًا رسالة محيرة مماثلة (عبر IGN) حيث ألقت باللوم في إغلاق لعبة Crop Circle Game على الانكماش الاقتصادي، لكنها كشفت بالإضافة إلى ذلك أنه تم تشخيص إصابتها بالتصلب المتعدد. وزعمت، دون دليل، أن Gach من Kotaku من المحتمل أن تنشر تفاصيلها الصحية دون استشارتها: "لقد استقالت من منصبي كمدير تنفيذي هذا الشتاء في إجازة طبية، وبينما لا أعرف محتوى مقال السيد Gach، ليس لدي أي ضمانات. أن صحتي الشخصية تكافح كرئيسة تنفيذية نادرة لصناعة الألعاب لن تتم تغطيتها في مقالته."