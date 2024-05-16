الهجرة اليونانية تعتزم استقدام عمالة مصرية في الصيف

تعتزم وزارة الهجرة اليونانية استقدام عمالة مصرية في اليونان هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية مؤقتة، وذلك وفقًا لبرتوكول تعاون بين البلدين، والذي يهدف لتخفيف نقص العمالة في أثينا في القطاع الزراعي، وسط توقعات بنمو اقتصادي في الدولة الأوروبية بمقدار 3%.



وبحسب وزارة الهجرة، فإن أثينا ستبدأ في استقدام عمالة مصرية في اليونان بداية من هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية مؤقتة براتب يصل إلى 1140 يورو شهريًا، وهو ما يعادل نحو 60 ألف جنيه.



وأضافت الوزارة، أنها تستهدف استقدام عمالة مصرية في اليونان بمقدار 5 آلاف عامل موسمي، حيث تعهد وزير الهجرة اليوناني ديمتريوس كاريديس بسرعة إنهاء إجراءات سفر هؤلاء العمال.



فيما أكدت وزارة العمل، أنه سيتم فترة العمل الموسمي للعمالة المصرية في اليونان إلى عامين بدلا من 9 أشهر فقط، وذلك وفق الاتفاق الذي تم مع وزير الهجرة اليوناني.

وبحسب البيان المشترك الذي أصدره وزير الهجرة اليوناني والعمل المصري، فإن البلدين يبحثان بشكل مكثف هذه الأيام، التوسع في الاتفاق الخاص بزيادة استقدام عمالة مصرية في اليونان في مجالات أخري وبالأخص الإنشارات والسياحة.

وتعاني اليونان من نقص حاد في العمالة في عدد من القطاعات ومنها الزراعة والسياحة والإنشاءات، وفي محاولة منها للنهوض بالاقتصاد، فأنها تسعي لتوفير العديد من المميزات لاستقدام العمالة المصرية إليها.