أسعار الأرز اليوم الخميس ثاني ايام العيد.. الطن بكام

أسعار الأرز اليوم الخميس.. شهدت أسعار الأرز خلال تعاملات اليوم الخميس تزامنا مع ثاني ايام عيد الفطر المبارك، استقراراً، وسجل سعر الأرز للكيلو اليوم، خلال التعاملات، 35 جنيهًا للمستهلك.



ومن المعروف أن أسعار الأرز اليوم الخميس هي الشغل الشاغل للمواطن المصري باعتبار ضمن الوجبات الأساسية للأسرة المصرية، ولهذ يزداد البحث يوميًا على معرفة سعر كيلوالأرز الأبيض بصورة مستمرة.

وتزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك شهدت أسعار الأرز اليوم استقرارًا خاصة فيما يتعلق بسعر الأرز الشعير والأرز الأبيض.



سعر طن الأرز الشعير اليوم.. ويواصل العديد من المواطنين البحث عن أسعار الأرز خلال أيام عيد الفطر والذي شهد تراجعًا ملحوظًا عند التاجر، وفي الأسواق المحلية.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الأرز للجملة وللمستهلك، خلال تعاملات اليوم الخميس، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة لأسعار السلع لاسيما الارز، للوقوف على آخر التطورات التي تطرأ على اسعاره بصورة لحظية، وجاء سعره على النحو الآتي:

أسعار الأرز والسعير اليوم الخميس

سعر كيلو الأرز اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 17,500 جنيه للطن، أما سعر الأرز «رفيع الحبة»، فبلغ سعر الطن 16,500 جنيه.

الأرز الأبيض

وجاءت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، نحو 27,500 جنيه للطن.

كما تراجعت سعر الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» لليصل إلى 26,500 جنيه للطن.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو اليوم، خلال التعاملات، 35 جنيهًا للمستهلك.



ورغم حالة عدم الاستقرار في أسعار الأرز اليوم عند التاجر، إلا أن سعر كيلو الأرز يواجه ثباتًا لدى المستهلك، وذلك بعد جهود وزارة التموين في ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من الارز في جميع فروع معارض ومنافذ أهل رمضان بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل معدل التخفيضات بها إلى 30%.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وما زال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع بصفة دورية الأعمال في المواني المصرية للتأكد من الإفراج عن السلع المركونة فيها.