مفاجأة في أسعار الدواجن في ثاني أيام عيد الفطر

أسعار الفراخ اليوم الخميس.. شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس ثاني ايام عيد الفطر المبارك في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة،طط تراجعًا ملحوظًا، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 84 جنيهًا في المزرعة ويصل للمستهلك بنحو 97 جنيهًا في السوق المصري

وترجع هذا الانخفاض نتيجة المبادرات التى أطلقتها الحكومة وأيضًا عقب إعلان مبادرة اتحاد منتجى الدواجن بخفض اسعار الدواجن والبيض بنسبة 10% و15%.

وجاءت البشائر من خلال مبادرة خفض أسعار الدواجن المعلنة من قبل الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وهو التراجع الملحوظ الذي تشهده أسعار الفراخ الآن والتى سبق وتم تنفيذها منذ أول أبريل الجاري بجميع الأسواق المحلية.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 84 جنيهًا في المزرعة ويصل للمستهلك بنحو 97 جنيهًا في السوق المصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تطرأ على أسعار الفراخ وتهم ربات البيوت والمربيين، وجاءت اسعارها على النحو الآتي:

أسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الدواجن البيضاء

وصلت أسعار الدواجن خاصة الفراخ البيضاء اليوم لنحو 84 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 97 جنيهً.



أسعار الدواجن الحمراء

وجاء سعر الدواجن خاصة الفراخ الحمراء اليوم لنحو 88 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيه للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.



أسعار البانيه

ووصلت أسعار البانية لنحو 200 جنيه للكيلو.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية، سبق وأعلن بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، عن مبادرة لخفض أسعار عدد كيبر من السلع الأساسية في الأسواق، لعل أبرزها؛ الأرز والمكرونة والزيت والدقيق والألبان والجبن والفول واللحوم والدواجن والصلصة والأرز.



كما شملت الانخفاضات كلا من اللحوم والدواجن في السلاسل التجارية، إذ أشار الاتحاد إلى أنه بالرغم من بدء الانخفاض، غير أنه لم تشهد بعض أسواق التجزئة الصغرى (البقالين)، نفس سرعة الانخفاض حتى الآن، نظرا لشرائها للأرصدة الحالية بالأسعار السابقة، لكن من المتوقع بدء الانخفاض التدريجي بها خلال الفترة القصيرة المقبلة.

