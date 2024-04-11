حقيقة صوم المصريين يوماً إضافياً في شهر رمضان 2024

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلاً عن حقيقة صوم المصريين يومًا إضافيًا خلال شهر رمضان 2024 من عدمه، مما آثار الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.

وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوست لشخص يقول في: "هل الهلال ده ابن يومين ..مش يوم واحد.. وعموما ربنا يتقبل.. وفي ميزان حسناتكم جميعاً.. واضح اننا صمنا يوم زيادة".

جدل حول حقيقة صوم المصريين يوماً إضافياً في رمضان 2024

وبدأ بعض النشطاء في تداول المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي، أمس أول أيام عيد الفطر المبارك، ليشكك البعض في عدة صيام شهر رمضان 2024 ورؤية هلال شوال 2024، رغم ثبوت الرؤية بشكل قطعي بالحسابات الفلكية المنضبطة والرؤية الشرعية للجان الرسمية.

وكان البعض يقول إن المصريين صاموا يومًا إضافيًا، والبعض الآخر يقول إن عدد أيام الصيام صحيح، وهذا الجدل لم يكن في مصر فقط بل سبقها العديد من الدول التي صامت بعد مصر بيوم، مثل ليبيا التي أثير فيها جدل حول مدى صحة رؤية الهلال في بداية الشهر الكريم.

جدل في ليبيا حول عدد أيام صيام شهر رمضان

وشهدت المدن الشرقية والغربية في ليبيا، حالة من الانقسام للعام الثاني على التوالي، بسبب رؤية الهلال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، خاصة أن شهر رمضان بدأ في ليبيا يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه أغلب الدول العربية والإسلامية، يوم الإثنين 11 مارس الماضي.

واختلفت حكومة شرق ليبيا، والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بها حول موعد استطلاع رؤية هلال شهر شوال 1445هـ، بسبب بداية صيام شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 من شهر مارس الماضي.

وبناء على الموعد الذي بدأ فيه المسلمون في ليبيا صيام شهر رمضان المبارك، فإذا كانت ليبيا أعلنت العيد الثلاثاء كنت ستكون ليبيا قضت 28 يوما فقط، وهو جانب شرعي شهد خلافا بين الحكومة في ليبيا والهيئة، ولكن جاء الإعلان بأن العيد يوم الأربعاء وبذلك تكون ليبيا صامت 29 يوميًا.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، كانت أعلنت أن أمس الأول الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن أمس الأربعاء 10 إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، الموافق بداية شهر شوال لعام 1445 هـ، وهو ما اتفق مع الحسابات الفلكية الدقيقة لمعهد الفلك.