نصائح هامة للزوجات أثناء زيارتهن لحماتهن أيام العيد (شاهد)

قدمت الدكتورة دعاء بيرو استشارى العلاقات الإنسانية والإتيكيت، مجموعة من النصائح الهامة للزوجات أثناء زيارتهن لحماتهن وأفضل طرق التعامل معها في حالة إذا كانت الأمور غير لطيفة بينهن، مردفة: "الإتيكيت هو فن التعامل والخروج من المواقف المحرجة".

العلاقة بين الزوجة وحماتها ليست لطيفة

وأضافت دعاء بيرو خلال لقائها مع نهاد سمير وعبيدة أمير مذيعتا برنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه في حالة إذا كانت العلاقة بين الزوجة وحماتها ليست لطيفة، يجب على الزوجة تهيئة الأمور وعدم إقحام نفسها في مشاكل من خلال تجهيز هدية بسيطة لحماتها.

وتابعت: يجب على كل أسرة تقسيم أيام العيد في تبادل الزيارات حسب درجات القرابة، وفي نهاية إجازة العيد الذهاب للتنزه أو الملاهي.

زيارة الأقارب أو الأصدقاء في العيد

وأوضحت دعاء بيرو، أن أيام العيد يغلب عليها طابع الزيارات وليس تناول الأكل، مشيرة إلى أنه في حالة زيارة الأقارب أو الأصدقاء في العيد من الأفضل شراءء شكولاتة أو ورد لهم أفضل من الكحك أو البسكويت.

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بمرض السكري خلال عيد الفطر

جدير بالذكر أن الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد التغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، قدمة مجموعة من النصائح المهمة لتجنب الإصابة بمرض السكري بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وقالت مروة شعير خلال لقائها مع نهاد سمير وعبيدة أمير مذيعتا برنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك الكثير من العادات الغذائية السيئة التي يمارسها الأشخاص في عيد الفطر المبارك، من خلال الإفراط في تناول الحلويات والمنبهات بمختلف صورها.

وتابعت مروة شعير: الإفراط في القهوة والنسكافية بالمبيضات له العديد من الأضرار الجسيمة التي تسبب في زيادة الوزن، ومن الأفضل شربهما بدون إضافة أي مواد سكرية عليهم.

وأوضحت مروة شعير، أن الكحكة أو الغريبة أو البسكويت فيها نحو 200 سعرة حرارية، كما أن الإفراط في تناول حلويات العديد قد لا يسبب الإصابة بالسمنة فقط، بل يهدد بالإصابة بمرض السكري.

وأكملت: هناك العديد من الفئات العمرية من المواطنين في مرحلة ما قبل السكري، لو المواطنين دول صحيوا كل يوم على البيتي فور والكحك ممكن يتسببوا في الإصابة بالسكري.

وأردفت: الإفراط في تناول المشروبات الغذائية أو تناول الشكولاتة له العديد من الأضرار على صحة المواطن.