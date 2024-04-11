نصائح مهمة لتجنب الإصابة بمرض السكري خلال عيد الفطر (شاهد)

وجهت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد التغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مجموعة من النصائح المهمة لتجنب الإصابة بمرض السكري بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وقالت مروة شعير خلال لقائها مع نهاد سمير وعبيدة أمير مذيعتا برنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك الكثير من العادات الغذائية السيئة التي يمارسها الأشخاص في عيد الفطر المبارك، من خلال الإفراط في تناول الحلويات والمنبهات بمختلف صورها.

الإفراط في القهوة والنسكافية بالمبيضات له العديد من الأضرار

وتابعت: الإفراط في القهوة والنسكافية بالمبيضات له العديد من الأضرار الجسيمة التي تسبب في زيادة الوزن، ومن الأفضل شربهما بدون إضافة أي مواد سكرية عليهم.

وأوضحت مروة شعير، أن الكحكة أو الغريبة أو البسكويت فيها نحو 200 سعرة حرارية، كما أن الإفراط في تناول حلويات العديد قد لا يسبب الإصابة بالسمنة فقط، بل يهدد بالإصابة بمرض السكري.

البيتي فور والكحك ممكن يتسببوا في الإصابة بالسكري

وأكملت: هناك العديد من الفئات العمرية من المواطنين في مرحلة ما قبل السكري، لو المواطنين دول صحيوا كل يوم على البيتي فور والكحك ممكن يتسببوا في الإصابة بالسكري.

وأردفت: الإفراط في تناول المشروبات الغذائية أو تناول الشكولاتة له العديد من الأضرار على صحة المواطن.

استشاري تغذية علاجية يقدم روشتة للحفاظ علي الوزن بعد عيد الفطر

جدير بالذكر أن الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، كشف عن كيفية المحافظة على الوزن دون زيادة خلال عيد الفطر في ظل تناول الفسيخ والكحك والبسكويت.

وتابع أن القاعدة الأساسية كلوا واشربوا ولا تسرفوا، موضحا أن المشكلة تكمن في وقت الطعام ولذا يجب عودة روتين اليوم فيما يتعلق بالطعام إلى ما كان عليه قبل شهر رمضان المبارك.

وأردف أن النظام الصحي في أول أيام العيد يجب أن يبدأ بـ 3 تمرات، وبعد ذلك تناول قطعة واحدة من الحلويات من كل نوع، قائلا: اعمل حسابك هتأكل عند أمك وحماتك.

واستطرد الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، أن الكحك الواحدة التي تزن 70 جرامًا تحتوي على 300 سعر حراري.

