حفلات عيد الفطر 2024 | تامر عاشور في جدة.. الأحد

يشارك الفنان تامر عاشور في حفلات عيد الفطر 2024 بالسعودية، وذلك ضمن الاحتفالات التي تعم المملكة.

14 من إبريل القادم، وسيتم طرح التذاكر قريبا عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها.

انطلقت الألعاب النارية احتفالًا بالعيد في مناطق المملكة في تمام التاسعة مساءً، وتستمر عروض الالعاب النارية في مدينة جدة لمدة يومان، كما تتضمن فعاليات العيد عروضًا مسرحية، تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، حيث سيشهد مسرح محمد العلي في الرياض يوم 14 أبريل مسرحية "الجار" يقدّمها الفنان أحمد العونان وسلطان الفرج والفنانة أميرة محمد والعديد من الممثلين.

"الصندوق الأحمر"

كما تشهد مدينة جدة في مسرح كلية البترجي في تاريخ 13 أبريل، مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد والعديد من الممثلين.

وفي هذا السياق، يشهد مسرح الأصالة في مدينة الدمام في تاريخ 14 أبريل مسرحية "عرس الجن"، بطولة كل من عبدالرحمن العقل وحسين المهدي والفنانة هبة الدري والعديد من النجوم.

فيما تتضمن فعاليات العيد ثمانى حفلات غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مختلف مدن المملكة، حيث ستشهد مدينة جدة ثاني أيام العيد حفلة الفنان ماجد المهندس في فندق هيلتون، وتقيم الفنانة موضي الشمراني حفلاً غنائياً برفقة الفنان دحوم الطلاسي في ثاني أيام عيد الفطر في مركز الظهران اكسبو بالدمام

كانت أحدث أغاني تامر عاشور من خلال “هيجيلي موجوع” و التي سجلت أكثر من 60 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها "هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين و غلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش.