شاهد.. لحظة تلقي إسماعيل هنية نبأ استشهاد 6 من أبنائه وأحفاده

قُتل ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في قصف عسكري إسرائيلي على مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة يوم الأربعاء.

ووفقًا لتقارير إعلامية فلسطينية، فقد قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية سيارة في منطقة مخيم الشاطئ للاجئين، مما أدى إلى مقتل حازم وأمير ومحمد هنية وأبنائهم الثلاثة.

وفي مقابلة هاتفية مع قناة الجزيرة، أكد هنية مقتل أبنائه الثلاثة وعدد من أحفاده في القصف الإسرائيلي، وقال: "نحمد الله على هذا الشرف الذي منحنا إياه باستشهاد أبنائنا الثلاثة وعدد من أحفادنا"، مضيفا أن دماء أبنائه "فداء على طريق تحرير القدس والأقصى وأضاف: "إنه كذلك.

يُظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي هنية الذي يعيش في قطر منذ سنوات بعيدة وهو يردد عبارة: "الله يسهل عليهم" باللهجة الفلسطينية بعد إبلاغه بمقتل العائلة.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، قال هنية: "أبنائي الشهداء لهم شرف الزمان وشرف المكان وشرف النهاية".

كما قال هنية إن نحو 60 فرداً من عائلته "ارتقوا شهداء، شأنهم شأن كل الفلسطينيين". وذكر أنه لا فرق بينهم.

وبحسب قناة الأقصى، فإن الأشقاء الثلاثة كانوا يستقلون سيارة واحدة تم استهدافها بطائرة إسرائيلية بدون طيار، وقالت قناة "الأقصى" إن الإخوة الثلاثة كانوا يستقلون سيارة واحدة استهدفتها طائرة إسرائيلية دون طيار. وأضافت القناة أن ما مجموعه ستة أشخاص قتلوا، من بينهم ابنة حازم هنية وابن وابنة أمير هنية.

هيدول الشباب ومن اول الحرب الناس عم تتهمهن انهم موجودين بأوتيلات الدوحة، وع شواطىء تركيا.

استشهدوا اليوم بغزة مع اولادهم.

اولاد اسماعيل هنية واحفادو قتلتهم اسرائيل منذ قليل. pic.twitter.com/nNZL8i71ct — أماني جحا (@amanie_geha) April 10, 2024

وجاءت الغارات في الوقت الذي يحاول فيه الوسطاء التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، ولم يتضح على الفور تأثير الضربات على هذه المحادثات.

وفي مقابلة هاتفية مع قناة الجزيرة بعد الإعلان عن استهداف أبنائه وأحفاده، قال هنية: "ما لم يستطع العدو انتزاعه بالقتل والتدمير والإبادة لا يستطيع انتزاعه بالمفاوضات، تعتقد قوات الاحتلال أنها تستطيع كسر عزيمة الشعب باستهداف أبناء قادته، ونحن نقول لقوات الاحتلال إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتاً على مبادئنا وتمسكاً بأرضنا، لن يحقق العدو أهدافه ولن تسقط القلاع".

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لحظة تلقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خبر استشهاد أبنائه الثلاثة

خلال زيارته لجرحى غزة في أحد مستشفيات الدوحة. pic.twitter.com/5Dr0OxNran — بلال نزار ريان (@BelalNezar) April 10, 2024

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وعدد من أحفاده قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة.

وذكرت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء، أن "حازم وأمير ومحمد إسماعيل هنية أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استشهدوا مع أولادهم في قصف نفذه طيران إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة".

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف مركبة كانوا يستقلونها مع أبنائهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لمقتل أبناء هنية الثلاثة وثلاثة من أبنائهم ليرتفع عدد القتلى إلى ستة أفراد حتى هذه اللحظة.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.



وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.