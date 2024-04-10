التوترات العالمية وعودة «الإمبراطور» تقود ارتفاع الذهب

ما بين التوترات السياسية على المستوى العالمى وسيطرة حفنة من التجار على سوق الذهب فى مصر.. نجد أن مؤشرات الذهب فى ارتفاع متواصل خاصة مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأسواق المالية ليزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

المتابع للأحداث يجد أنه على المستوى العالمى ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، فضلاً عن حرب غزة وما زالت المخاوف من الحرب بين إسرائيل وإيران قائمة رغم عقد إسرائيل محادثات سلام مع حماس فى مصر.

وعلى المستوى المحلى للذهب فى مصر فإن السوق المصرى غير مستقر لاسيما بعد القبض على رجلى الأعمال هشام الحاذق ورومانى عيسى الذى يعد واحداً من أكبر تجار الذهب الخام فى مصر، ويطلق عليه «إمبراطور الذهب» والإفراج عنه بداية الأسبوع الحالى على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية الذهب الكبرى، بعد قيام قوات الأمن بمداهمة محله فى شهر يناير الماضى فى وكالة الجواهرجية بمنطقة الجمالية وتم إلقاء القبض عليه بتهمة الدولارة وتهريب الذهب للسودان والتلاعب بأسعار الذهب فى السوق المحلى ما أسهم فى ارتفاع أسعاره بنسب تفوق الزيادات العالمية، ومن المعروف أن الحاذق يسهم فى شركة للاستثمار والتنقيب عن الذهب فى مدينة مرسى علم.

وفى تقرير لشركة «جولد بيليون» أشارت إلى ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمى أمس الأول الثلاثاء لتسجل مستوى تاريخياً جديداً فى ظل استمرار رحلة صعود أسعار الذهب العالمى مدعوماً بالطلب على الملاذ الآمن.

وتشير الأرقام إلى أنه منذ بداية العام الحالى 2024 ارتفع سعر الذهب بنسبة 14,5%، وارتفع سعر الذهب فى مصر خلال تداولات الثلاثاء الماضى بدعم من استمرار ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمى، إلى جانب ارتفاع آخر طفيف فى متوسط سعر صرف الدولار فى البنوك الرسمية، بينما تترقب الأسواق أية تغيرات فى السوق المحلى بعد انتهاء فترة الأعياد.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الثلاثاء الماضى عند المستوى 3210 جنيهات للجرام ليتداول عند المستوى 3225 جنيهاً للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب بداية الأسبوع بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق التداولات عند المستوى 3200 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة أمس عند 3210 جنيهات للجرام.

وارتفاع سعر الذهب فى مصر، يأتى بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمى المستمرة فى تسجيل مستويات تاريخية جديدة، بينما ساعد على هذا أيضاً ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك الرسمية بشكل طفيف ليسجل حالياً متوسط 47,65 جنيه.

واستقر سعر الذهب المحلى فوق مستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 بعد أن ارتفع مع بداية الأسبوع ليتخطى مستوى المقاومة 3150 جنيهاً للجرام ويخترق المستوى 3200 جنيه ليستهدف حالياً الوصول إلى المستوى 3300 جنيه للجرام.

وتترقب الأسواق حالياً أية تغيرات قد تطرأ على السوق المحلى بعد انتهاء شهر رمضان وفترة الأعياد التى تميزت بهدوء واستقرار كبير فى أسعار الذهب.