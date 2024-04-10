أبطال من غزة يشاركون في حفل عيد الفطر بحضور السيسي

شارك مجموعة من أبطال وعائلات غزة فى الاحتفالية الخاصة بعيد الفطر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أسر وأبناء الشهداء.

وأدى الرئيس السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

قدم الفنان “أحمد سعد” فقرة غنائية خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما كرم الرئيس السيسي، أبناء وأسر شهداء الوطن، خلال احتفالية العيد مع أسر وأبناء الشهداء.

وقد شهد الرئيس خلال مشاركته احتفالية العيد مع أسر وأبناء الشهداء، فقرة غنائية عن شهداء الوطن، وسط بكاء الحاضرين.

كما شاهد فيلماً تسجيلياً بعنوان “العيد بالنسبالك أيه؟” خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء.