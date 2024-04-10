الأربعاء 10 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي باحتفالية العيد مع أبناء الشهداء: "كل سنة وانتوا طيبين"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بدء الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية العيد مع أبناء الشهداء، والترحيب بالجميع، قائلا: “كل سنة وأنتوا طيبين وأهلا وسهلا، سعيد إني ألتقى بيكم”.

كلمة الرئيس السيسي في احتفالية العيد مع أبناء الشهداء

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية العيد مع أبناء الشهداء

الرئيس السيسي يشهد احتفالية العيد مع أبناء الشهداء

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء والمصابين، :"بتشرف بوجودكم معانا هنا.. جميل أوي نكون النهارده مع أسرنا".

 

واضاف السيسي، :"أسر أهل مصر اللي إحنا بفضل الله موجودين هنا بالشكل ده بفضل تضحيات شهدائنا ومش هننسى أبدا ده، كل سنة وأنتوا طيبين".

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