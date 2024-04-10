السيسي باحتفالية العيد مع أبناء الشهداء: "كل سنة وانتوا طيبين"

بدء الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية العيد مع أبناء الشهداء، والترحيب بالجميع، قائلا: “كل سنة وأنتوا طيبين وأهلا وسهلا، سعيد إني ألتقى بيكم”.

كلمة الرئيس السيسي في احتفالية العيد مع أبناء الشهداء

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء والمصابين، :"بتشرف بوجودكم معانا هنا.. جميل أوي نكون النهارده مع أسرنا".

واضاف السيسي، :"أسر أهل مصر اللي إحنا بفضل الله موجودين هنا بالشكل ده بفضل تضحيات شهدائنا ومش هننسى أبدا ده، كل سنة وأنتوا طيبين".