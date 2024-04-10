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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الرئيس السيسي يكرم أبناء الشهداء في احتفالية العيد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أبناء شهداء الجيش والشرطة، خلال احتفال عيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك في الحفل عائلات فلسطينية من غزة.

وشهد الحفل تكريم كل من:

- الرائد سامح السيد موسى عبدالجواد.

- الرائد محمد جمال محمد علي.

- ملازم أول أحمد فراج عبدالصبور علي

- مساعد شحاتة مصطفى أبو اليزيد

 - الجندي محمود سمير عليوة السيد.

- المقدم مصطفى عبدالرازق عبداللطيف عبدالرازق.

- الرائد مصطفى محمد صلاح الدين طاهر أحمد علام.

- أمين شرطة ممتاز تاني السيد محمد غازي إسماعيل.

- شيخ غفراء السيد عبدالله السيد محمد.

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