الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس أول أيام العيد (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، غدا سيشهد استمرار في انخفاض درجات الحرارة، ولكن هناك تحسن شديد في الأحوال الجوية مع أول أيام العيد، مع الحذر من تخفيف الملابس ليلا



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم بارد ولكن الطقس سيكون افضل مع ايام عيد الفطر المبارك،

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسباب انخفاض درجات الحرارة والطقس المتقلب الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام



أضافت الهيئة، أن آخر إصدار لصور الأقمار الاصطناعية تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية للبلاد تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة، ومع الوقت تتقدم السحب للداخل ولكن أقل شدة، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من (مطروح-الأسكندرية- البحيرة - كفرالشيخ - دمياط).

أمطار رعدية ومتوسطة:

تابعت، تكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، خفيفة قد تكون متوسطة مساء على مناطق من (السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الفيوم وبنى سويف).

نشاط للرياح يُزيد من برودة الطقس:

أشارت، هناك نشاط للرياح مما يُزيد من الاحساس ببرودة الطقس على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، ليسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد حار جنوبًا، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد.



جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالآتي:

القاهرة الكبرى 26 15

الأسكندرية 23 15

بنها 26 18

كفر الشيخ 26 17

طنطا 26 15

بورسعيد 23 17

المنيا 30 13

شرم الشيخ 30 21

شبين الكوم 25 17

الاسماعيلية 27 15

السويس 27 15

الاقصر 31 19