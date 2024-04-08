أحمد العوضي: حبي لياسمين عبدالعزيز لم ينته وطلاقنا قضاء وقدر (فيديو)

علق الفنان أحمد العوضي، على انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلا" : نتعامل على قدر احترام الناس لنا واحترامنا للناس" معقبا: " علشان لما الناس تشوف منك الحاجة الحلوة والسعادة بتبقى قدوة وتبقى بتصدر طاقة حلوة"

وأضاف أحمد العوضي، خلال حواره ببرنامج “ع المسرح”، على فضائية “الحياة”، مساء اليوم، أن الانفصال عن ياسمين عبدالعزيز قضاء وقدر، متابعا: "لم نقصر في حق بعض وما تم هو قضاء وقدر.

ياسمين عبدالعزيز جدعة

وتابع الفنان أحمد العوضي: "ياسمين عبدالعزيز جدعة وستظل بالنسبة لى حاجة كبيرة فى حياتى، وحبى لها لم ينته، وانتهاء الزواج فراق وده أقدار".

قال الفنان أحمد العوضي، إنه تأثر نفسيا بانفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تعتبر حبه الحقيقي والوحيد، مؤكدًا أنه لن يعيش ما عاشه معها على مدار حياته، «أنا عيشت معاها أحلى أيام حياتي».

وأكد «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: أنه لا يظلم نفسه، قائلًا: «مش هعيش اللي عيشته معاها، أيام فيها حب ونجاح وأزمات وحروب وكمان فيها مرض وتعب لأنها كانت جنبي لما تعبت بعد ما اطلقنا».

وأضاف أن الفنانة ياسمين عبد العزيز النجمة الأهم في الوطن العربي، بجانب أنها كانت الأهم في حياته».

وتابع: «بعد الانفصال تأثرت نفسيًا ومتكسفش أقول كده وده ملهوش علاقة إني جامد، دي قصة حب كبيرة وإلا مكانتش وصلت للناس بالعمق ده، ومحدش بيضحك على الناس».

وأكد الفنان أحمد العوضي بطل مسلسل حق عرب، أنه لا بد أن تكون علاقة الصداقة بين الأب وابنه في إطار الاحترام والحزم: «ماينفعش الابن يرد على أبوه كلمة بكلمة ويسمي دي صحوبية، دي تعتبر قلة تربية منه».

وقال «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «علاقة الصداقة لا بد أن تكون مبنية على الاحترام والهيبة والخوف، أي شاب متربي بيترعب لما بيعمل حاجة غلط وأبوه يعرف».

وتابع: «على أيامي ماكنش فيه الانفتاح اللي فيه الجيل اليومين دول»، موضحًا أن والده بعد وفاة والدته كان يقوم بدور الأب والأم، وضحى بحياته ليخرج أولاده للدنيا بتربية صحيحة.

ويشارك الفنان أحمد العوضي فى ماراثون رمضان 2024 بمسلسل “حق عرب” الذي يشاركه فيه البطولة النجم رياض الخولي والنجمة وفاء عامر والفنانة دينا فؤاد.

يتم عرض مسلسل "حق عرب"، على قناة "ON E"، الساعة 12:00 منتصف الليل و .بالإضافة إلى عرضه عبر منصة "WATCH IT".

أبطال حق عرب

مسلسل "حق عرب" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهو بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.