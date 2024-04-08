سعاد صالح: فصل الأجهزة عن أصحاب الأمراض الصعبة جائز

كشفت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، عن رأيها في فصل الأجهزة الطبية عن الشخص الذي يعاني من مرض شديد، وتركه يتوفى.

وقالت سعاد صالح، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، مع الإعلامي مصعب العباسي، الشخص الذي يعاني من مرض شديد، وتركه وأسرته تنفق عليه أموالا كثيرة من الممكن أن يتم فصل الأجهزة العلاجية عنه من أجل أن يرحمه الله.

وأضافت سعاد صالح: "الأجهزة لا تؤجل الموت، وأن ما يحدث للمواطنين أصحاب الأمراض الصعبة يكون تعذيب لهم وهلاك المال للورثة".

ولفتت إلى أنها قالت من قبل إنها طالبت من الأطباء فصل الأجهزة الطبية من على زوجها، بسبب تعرضه لمرض شديد في الرئة، معلقة:" أنا مع فصل الأجهزة الطبية من على المريض مرض صعب ويكون هناك لجنة طبية تحدد أن العلاج ليس له فائدة".

وكانت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، كشفت في وقت سابق عن كواليس طلبها من الأطباء فصل الأجهزة خلال الفترة الأخيرة من مرضه الخطير.

وقالت سعاد صالح، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن زوجها كان يعاني من مرض شديد في الرئة، وكان يتنفس بالأجهزة، وبعد فترة من المرض كانت تتمنى له الموت بسبب ما يتعرض له أثناء العلاج، وبعد دخوله في غيبوبة كان موضوعًا على أجهزة تنفس ولا يتكلم.

ياريت نبطل التدخين ونحافظ على الصحة:



أضافت أنه في وقت من الأوقات طالبت الأطباء بفصل الأجهزة من عليه من أجل أن يرحمه الله، موجهة رسالة مهمة لكل مدخن: "ياريت نبطل التدخين ونحافظ على الصحة".

وكانت الدكتورة سعاد صالح، أكدت أنها تهاجم بعض السيدات اللاتي ترتدين النقاب، بسبب ما يفعلونه تحت النقاب، فالبعض كان يغش في الامتحان باستخدام السماعات.



وأضافت سعاد صالح، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تعرضت لتهديدات كثيرة بسبب تصريح خاص بها، "أنا شخصيًا بشمئز من النقاب"، وبعد هذا التصريح وجه شخص لها تهديدًا بالقتل.

وأوضحت سعاد صالح أن زوجها تواصل مع وزير الأوقاف وتم التوصل لهذا الشخص، وتم القبض عليه، لافتة إلى أن هذا الشخص كان تعليم متوسط، وكان منضمًا لإحدى الجماعات السلفية، ولكن حصل على العقاب، وزوجها كان له الدور الكبير في القبض على هذا المتهم.