أحمد العوضي: عمري ما دخلت صراع “نمبر وان” (فيديو)

قال الفنان أحمد العوضي، عن وصفه من البعض بأنه رقم “وان” هذا العام : "مفيش حد رقم 1 فى المطلق، فالواحد هو الله، وغير كده كله فى الأونطة، وأنا عمري ما دخلت صراع “نمبر وان” ومفيش حد رقم واحد طول".

وأضاف أحمد العوضي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، "أنا بنافس نفسى بس، وحب الناس أهم من النجاح، وده جزء كبير من نجاح مسلسل حق عرب".

وتابع أحمد العوضي: “أسعى دائما لأن أحافظ على حب الناس لي، ودا أبرك من نجاحي” معقبا”لا تكن مغرورا فتندم، ولا تكن واثقا فتُصدم، فالغرور بداية النهاية، وأنا اللي شاغلني إن يكون المسلسل بتاعى السنة الجاية أنجح مسلسل".

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 28 بطولة الفنان أحمد العوضي، بعدما توعد عرب السويركي قتل المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي انتقامًا مما فعله به، حيث قام بإبلاغ الشرطة عنه، ولكنه تمكن من الفرار منها وعدم قدرة الشرطة على إثبات أي أدلة لاتهام عرب السويركي ضده.

وتتابعت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 28، بطولة الفنان أحمد العوضي بنجاحه في الايقاع بين رجل الأعمال الشاب مازن ويجسده جلال الزكي، وبين المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، وعمل له كمين وسرقة قطعة الآثار منه، ما جعل المعلم عبدربه يغضب مما يحدث له، وتوعد منه بالانتقام أيضًا.

تمكنت سميحة والتي تجسد شخصيتها دنيا المصري من قتل زوجها جمال ويجسده الفنان أحمد عبدالله محمود بعدما هددها بالفضيحة مقابل دفع مبلغ 5 ملايين جنيه له، وساعدها في تلك الجريمة من التخطيط حتى التنفيذ رباح أبو الدهب والذي يجسده الفنان وليد فواز، وبعد الانتهاء من قتله عن طريق الخنق، كشفت سميحة لـ رباح أبو الدهب، أنها قامت بتصويره أثناء ارتكابه جريمة القتل حتى لا يغدر بها ويتركها تتحمل جريمة القتل بمفردها.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 29



تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 29، بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن تكون الإعادة الأولى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والثانية الساعة الثالثة عصرًا.





كما تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 29، الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا أما الثانية الساعة الخامسة والربع صباحا، ويأتي ذلك بالتزامن مع عرضها من خلال تطبيق WATCH IT دون فواصل إعلانية.



أبرز أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 13

وقرر عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي الزواج من حبيبته حنان وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، بعد انفصلا عن بعضهما الفترة الماضية، ولكنه قرر أن يسامحها بعدما توهمت أنغام ابنة المعلم عبدربه وتجسدها الفنانة كارولين عزمي أنها ستعيش قصة حب مع عرب السويركي.



وبدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، بمحاولة حنان التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد الرجوع والتواصل مع عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ولكنه لم يجيب عليها، وبدأ رحلته فى استرجاع ذكرياتهم.

وحاول المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، فى اعطاء ابنته أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي الفرصة للعودة لخطيبها ويجسده الفنان تامر شلتوت وخاصة أنه من عائلة نسب كبيرة، ولكنها رفضت.

شهدت أحداث الحلقة عن سنوسرت الأول، خلال مشهد جمع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، والمعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، أثناء إتمام صفقة بيع قطع آثار، وواجه تراجع من رجل الأعمال أثناء التبادل ورفض دفع المبلغ المالي مقابل الأثار، حتى يطمئن ويتأكد أن الآثار حقيقية وتعود لمقبرة سنوسرت الأول بالفعل، وهو ما وافق عليه المعلم عبدربه بسبب الوسيط بينهما وهو الدجال فهيم في الشرقية، ويطلق عليه اسم مولانا.



