لن تؤتي خطة التحول من Intel ثمارها في أي وقت قريب

هناك المزيد من الأخبار حول خطة إنتل لإعادة اختراع نفسها كشركة مصنعة لرقائق الشركات الأخرى، وهذا ليس مشجعًا بشكل خاص لأي شخص كان يأمل في حدوث تحول سريع.

كشفت شركة المعالجات القديمة العملاقة أمس عن هيكل جديد لإعداد التقارير المالية يمثل الفصل الفعال بين أعمال تطوير الرقائق (المنتجات) والتصنيع (المسبك) التي أعلنت عنها في فبراير. ومن خلال القيام بذلك، قدمت مراجعة بأثر رجعي لـ 10-K للربع الأخير من عام 2023، كاشفة عن خسائر متزايدة في وحدة المسبك الخاصة بها - ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2023، ارتفاعًا من ما يزيد قليلاً عن 5 مليارات دولار في كل من العامين السابقين.

أدى هذا الكشف إلى انخفاض سعر سهم Intel بنسبة تزيد عن 7%، مما أدى إلى محو أكثر من 13 مليار دولار من قيمة الشركة، ويسعى الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر بشدة إلى طمأنة المستثمرين بأن Intel Foundry ستكون مربحة. ولكن ليس بعد. في الواقع، من المحتمل أن يكون هذا العام أسوأ، كما اعترف بالأمس، قبل أن يؤدي التحسن إلى التعادل في عام 2027.

وهناك أسباب واضحة لهذا التقدم البطيء.

إن صفقة Foundry الكبيرة الوحيدة التي تم الإعلان عنها حتى الآن من شركة Intel هي العقد الذي تم الفوز به مؤخرًا (يقال إن قيمته تصل إلى 15 مليار دولار) لتصنيع شرائح Microsoft المخصصة، والتي ستبدأ في القيام بها باستخدام عملية التصنيع 18A القادمة، والتي من المقرر طرحها بحلول نهاية عام 2019. هذا العام. لكن شركة إنتل منحت نفسها ضرراً حين قررت في العام الماضي التخلي عن استخدام آلات تصنيع الرقائق المتطورة العاملة بالأشعة فوق البنفسجية (EUV) التي تنتجها شركة ASML.

وقد تراجع جيلسنجر عن هذا القرار منذ ذلك الحين، لكن في الوقت الحالي، اضطرت شركة إنتل إلى الاستعانة بمصادر خارجية لجزء كبير من إنتاجها لشركة TSMC التايوانية، أكبر منافس لها في لعبة المسبك. "في حقبة ما بعد EUV، نرى أننا الآن قادرون على المنافسة للغاية فيما يتعلق بالسعر والأداء [و] العودة إلى القيادة،" كما قال للمستثمرين أمس، حسبما نقلت عنه رويترز. "في حقبة ما قبل الأشعة فوق البنفسجية، تحملنا الكثير من التكاليف ولم نكن قادرين على المنافسة". لسوء الحظ، حتى لو وصل Intel Foundry إلى هامش الربح الإجمالي المتوقع بنسبة 40% لعام 2030، فإن هذا لا يزال أقل من هامش TSMC، الذي كان 53% في الربع الرابع.

عند الحديث عن TSMC، اضطرت الشركة الرائدة في السوق إلى إيقاف الإنتاج مؤقتًا بسبب أكبر زلزال يضرب تايوان منذ ربع قرن. وتقول إن الإضرابات كانت إجرائية، وقد عاد العمال بالفعل إلى بعض خطوط المصانع، لكن المحللين أشاروا إلى أن أي تعطيل لعمليات TSMC كان من الممكن أن يفسد مجموعات كاملة من الرقائق. ستراقب الكثير من الشركات الوضع بعصبية.