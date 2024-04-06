طلب العلم فريضة

يعتبر طلب العلم من الأسس الأساسية التى يقوم عليها المجتمع الإسلامى، لذلك اعتبره النبى صلى الله عليه وسلم طريقاً إلى الجنة.

قال صلى الله عليه وسلم «من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة» كما أنه صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى التفقه فى الدين وذلك عن طريق تعلم قواعده وما يتصل بهذه القواعد من فروع، وكذلك معرفة مقاصده، و استخراج المعانى الدقيقة لنصوصه، فقال صلى الله عليه وسلم «من يُرد الله به خيراً يفقه فى الدين» والله جل فى علاه أيضاً قد وعد طالب العلم بالجزاء فى الدنيا والآخرة قال تعالى (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) كما أخبر فى كتابه العزيز أن العلم طريق الخشوع لله تعالى فقال سبحانه (إنما يخشى الله من عباده العلماء) فسر ابن حجر العلم هنا بأنه العلم الشرعى الذى يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمره ومعاملاته، كذلك العلم بالله وصفاته، والعلم بما يجب عليه القيام به وما يتنزه به عن النقائض, وذلك يحصل له بتحصيل العلم الشرعى، من تفسير وحديث وفقه.

وإن كان العلم الشرعى هو أول ما يجب طلبه لتلك الأغراض التى ذكرناها، فإن طلب العلم أيضاً ينبغى أن يشمل كل علم نافع للمجتمع من علوم الرياضيات والطب والهندسة، وغيرها من العلوم التى تحقق التقدم والازدهار للمجتمع، وتساعد الفرد على النجاح فى أداء وظيفته الحياتية الفردية والاجتماعية.

وينبغى على طالب العلم عموماً سواء كان علماً شرعياً أو غير ذلك من العلوم الأخرى أن ينوى بعلمه هذا التقرب به إلى الله تعالى, حتى يحصل له الثواب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.