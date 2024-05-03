الوفد ترصد فرحة مصيلحى ولاعبي الاتحاد احتفالا بكأس مصر

رصدت الوفد عدد من اللقطات الخاصة بدموع الفرح بين محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى واللاعبين إحتفالا بفوز الفريق الاول لكرة السلة بكأس مصر بعد غياب أكثر من ٣ سنوات فى مباراة مثيرة أمام فريق النادى الاهلى بنتيجة ٦٥:٦٨ لصالح زعيم الثغر

وترجع أهمية هذه البطولة ليس فقط لغياب البطولات عن الاتحاد فحسب وإنما للجهد المبذول من قبل مجلس الادارة والجهاز الفنى واللاعبين على مدار السنوات الماضية وهو ما عرض الجميع لضغط جماهيرى لهذا الجيل

ولقد كانت دموع الفرح هى اشارة الفرح بين الجميع ومن المتوقع ان يعد الاتحاد السكندرى حفل للتتويج الفريق بكأس مصر يحدد موعده خلال الساعات القادمة