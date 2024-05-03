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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورجن كلوب: أزمتي مع محمد صلاح انتهت

يورجن كلوب ومحمد
يورجن كلوب ومحمد صلاح

 علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين محمد صلاح، نجم هجوم الريدز، خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام وستهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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 قال يورجن كلوب، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم، قبل مواجهة توتنهام هوتسبير: “جميع الأمور تم حلها، لا توجد أي مشكلة بيننا الآن".

 وأضاف: “إذا لم نكن نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة مثل هذه، وقتها لا أعرف كيف كان يمكننا تخطي هذه المشكلة، لكن الأمر تم حله تمامًا بيننا”.

 وأكمل: “دائمًا ما كان هناك احترام متبادل بيننا، لذلك حقيقة لا توجد مشكلة الآن، نحن بخير لذلك دعونا نمضي قُدمًا”.

 ويستضيف فريق ليفربول نظيره توتنهام في مواجهة نارية مساء بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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