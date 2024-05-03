عاجل
عاجل.. اندلاع حريق في الجليل الغربي وصفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات
الجمعة 03 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رحيمي ولابا كودجو يقودان تشكيل العين المتوقع أمام الوحدة بنهائي كأس المصرف

بوابة الوفد الإلكترونية

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم العربية صوب استاد محمد بن زايد لمتابعة المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين العين وغريمه التقليدي الوحدة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

إقرأ أيضًا..

txt

اليوم..العين يواجه الوحدة في لقاء مشتعل بنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

ويلتقي العين بنظيره الوحدة في تمام الساعة الثامنة الإ ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة الإ ربع بتوقيت أبو ظبي.

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لعين راة بتشكيل مكون من ..

حارس مرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر محمد - دارمان كومر - كوامي أوتون - إريك يورغينس دي مينيزيس.

خط الوسط: ماتياس بالاسيوس - عبدول كريم تراوري - يحيى نادر.

خط الهجوم: كاكو - لابا كودجو - سفيان رحيمي.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي تأهل إلى نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإماراتية لهذا الموسم، عقب تخطي عقبة فريق إتحاد كلباء في المربع الذهبي بالفوز عليه بركلات الترجيح، عقب نهاية مباراتَي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

مواد متعلقة

مصرع 5 من عائلة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

بث مباشر مباراة الجزائر وموريتانيا Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الجزائر اليوم أهم مباريات اليوم

تفاصيل إنشاء عدد من المحاكم والنيابات في الفرافرة

«ولاد رزق 3» يسطر المشاهد الأخيرة بعد نجاح الجزأين الأول والثانى

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ليتشى بالدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي بالدوري الإيطالي

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد في البنوك المصرية

مودعون يشعلون الإطارات أمام مصرف لبنان المركزي
الجريدة الورقية