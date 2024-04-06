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السبت 06 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

يشهد سقوطًا للأمطار.. الطقس ودرجات الحرارة اليوم

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أنه اعتبارًا من اليوم السبت هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الخميس المقبل.

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سقوط أمطار خفيفة
وأضافت الهيئة، هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، فضًلا عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتابعت، اعتبارًا من غدًا الاحد  حتى الثلاثاء المقبل هناك انخفاض آخر في درجات الحرارة على كافة الانحاء حتى الثلاثاء المقبل ونشاط للرياح وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه الحري ومدن القناة على فترات متقطعة. 
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن والمحافظات كالاتي:
القاهرة 27 15
الاسكندرية 23 16
كفرالشيخ 27 15
طنطا 27 15
الاسماعيلية 28 14
السويس 27 15
6 أكتوبر 26 15
بنها 27 15
شبين الكوم 27 15
بورسعيد 24 15
دمياط 26 15
شرم الشيخ 30 23
طابا 26 17
الفيوم 28 15
بني سويف 28 15
الاقصر 35 22
المنيا 28 15
سوهاج 32 18
أسوان 36 22

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