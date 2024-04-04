الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة|شاهد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، لكنة ثمّة استمرار لارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار وهو أمر مستمر منذ عدة أيام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنّ قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 31 درجة مئوية.

الارتفاع يرجع إلى تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «هذا الارتفاع يرجع إلى تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهذا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

الأجواء مشمسة بشكل كبير خلال فترة النهار

وأشارت إلى أن الأجواء مشمسة بشكل كبير خلال فترة النهار وهو ما يساعد على ارتفاع قيم الحرارة، والأجواء في فترة النهار ستكون حارة في معظم المحافظات من الوجه البحري إلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وأجواء مائلة للحرارة في السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط».

درجات الحرارة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12 و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

نخل: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 31

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 33

السويس:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارةالعظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 37

