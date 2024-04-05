الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة واعتدال الطقس (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ طقس اليوم سيشهد استمرار استقرار الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية على أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة والتي تعد أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 4 لـ 5 درجات.

درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى نهاراً ستصل إلى 31 درجة مئوية

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين، والمُذاع على شاشة «الأولى»: «درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى نهاراً ستصل إلى 31 درجة مئوية، وتحديداً في فترة الظهيرة، ليستشعر المواطنين الاحساس بالطقس الحار في فترة النهار بمحافظات القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء».

اليوم سيشهد نشاط للرياح سرعاته بين 30 إلى 35 كيلو متر للساعة

وتابعت: «اليوم سيشهد نشاط للرياح سرعاته بين 30 إلى 35 كيلو متر للساعة على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وبعض المناطق من شمال الصعيد، ونشاط الرياح سنشعر به بصورة أكبر مع انتهاء فترة الظهيرة ودخولنا فترة المساء وساعات الليل ليلطف الأجواء بشكل كبير ويساعد في احساسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة والرياح ليست محملة بالأتربة أو الرمال المثارة».

وأكدت على انكسار الموجة الحارة، منذ غداً السبت، لتنخفض تدريجياً ونستشعر مزيد من التراجع يومي الأحد والإثنين كما أنه من المتوقع تأثرنا بمنخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا لنعود إلى الأجواء الربيعية مرة أخرى في فترات النهار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 العظمى 31

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 09 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 17 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 36

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 18 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 21 والعظمى 37