4 طرق لخفض الكوليسترول عند فقدان الوزن

هو مادة ينتجها الجسم وهي موجودة في الأطعمة المختلفة، وللتخلص بنجاح من الوزن الزائد، من المهم بشكل خاص تقليل مستوى الكوليسترول "السيئ" أو البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة.

لا تنجرف بالدهون غير المشبعة الدهون المتحولة، بشكل عام، هي دهون غير مشبعة. إنها موجودة في منتجات مثل الأفوكادو والزيوت النباتية وزبدة الفول السوداني وما شابه ذلك.

من الأفضل الحفاظ على عدد هذه المنتجات إلى الحد الأدنى. تناول الألياف القابلة للذوبان وفقا لإحدى الدراسات، فإن الاستخدام النشط للألياف القابلة للذوبان، الموجودة في الشعير والشوفان والمكسرات والبذور، وكذلك في منتجات البقوليات، يساعد على تقليل مستوى ما يسمى بالكوليسترول "السيئ". النشاط البدني المنتظم يزيد النشاط البدني منخفض الكثافة مثل المشي أو الجري من مستوى الكوليسترول "الجيد"، ويرتبط التدريب عالي الكثافة بانخفاض مؤشرات الكوليسترول "السيئ" في الجسم.

الإقلاع عن التدخين يزيد التدخين من مستوى الكوليسترول "السيئ"، وهذه العادة السيئة لا تسمح لجسمنا باستقرار الكوليسترول في الكبد، حيث ينهار. اشرب المزيد من الماء حاول أن تشرب أكبر قدر ممكن من الماء.

هذا يساعد على غسل الكوليسترول "السيئ" من أجسامنا، كما اكتشف الباحثون.

تشمل العوامل التي قد تزيد احتمال ارتفاع الكوليسترول إلى مستويات غير صحية ما يلي:

النظام الغذائي السيئ. قد يؤدي تناول الكثير من الدهون المشبعة أو المتحولة إلى وصول الكوليسترول إلى مستويات غير صحية. توجد الدهون المشبعة في أجزاء اللحوم الدسمة ومشتقات الحليب كاملة الدسم. أما الدهون المتحولة فغالبًا ما توجد في التسالي المعبأة أو الحلويات.

السمنة. إذا كان مؤشر كتلة جسمك ‏30 أو أكثر، فأنت معرض لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول.

قلة ممارسة الرياضة. تساعد ممارسة التمارين الرياضية على تعزيز البروتين الدهني مرتفع الكثافة (HDL) أي الكوليسترول "الجيد" في الجسم.

التدخين. قد يؤدي تدخين السجائر إلى انخفاض مستوى البروتين الدهني مرتفع الكثافة، أي الكوليسترول "الجيد".

المشروبات الكحولية. يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الكحوليات إلى زيادة مستوى الكوليسترول الإجمالي.

العمر. حتى الأطفال الصغار قد يرتفع لديهم الكوليسترول إلى مستوى غير صحي، لكنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص فوق سن الأربعين. فمع التقدم في العمر، يصبح الكبد أقل قدرة على التخلص من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).