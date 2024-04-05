دراما رمضان.. أحداث الـ 25 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. أحداث الـ 25 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية».

مسلسل الكبير أوي 8

ففي مسلسل الكبير أوي 8، شارك حزلقوم في مسابقة برنامج طمين هيكسب النص مليون"، ونزل ليحتفل مع هجرس ومربوحة والعترة بعد كل سؤال أجاب عليه، وهو ما أغضب المذيع عمرو رمزي، لكنه كان يفوز بمساعدة الكبير من خلف الكواليس، إذ يكح بعدد الإجابة الصحيحة، وفي نهاية المطاف فاز بـ10 آلاف جنيه.

مسلسل امبراطورية ميم

وفي مسلسل امبراطورية ميم، ظهر رجل الأعمال يحيي شاكر وطلب مقابلة خالد النبوي، وتناقشا في مسألة بيع البيت، وحاول اقناعه وفي النهاية أكد له أنه خسر كل شيء.

وفي مسلسل صدفة، انهارت راندا أمام علي وهو مقيد بالحبال أمامها، وكانت تمسك في يدها سكين، وتراجعت عن قتله في اللحظات الأخيرة، وقررت تهريبه وأخبرته بأنها لا تريد الزواج منها، وستتخلص من الجنين حتى لو كلفها الأمر حياتها.

إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية

جدير بالذكر أن الناقد الفني، خالد محمود، تحدث سابقًا عن دراما في رمضان هذا العام، والتنوع والثراء في الأفكار، مؤكدًا أن قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":القرار بوجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم؛ لأنه يبرز عددًا كبيرًا من الأبطال، وأكبر كم من الموضوعات، وإبراز لمواهب جديدة سواء في التأليف أو التمثيل.

عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان

وتابع: "التنوع الجامع بين أجيال متعددة يعكس الصورة الطموحة للدراما المصرية ووضع خطة طويلة الأمد وهي استطاعت أن تكسر عدة قيود منها عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان وهو تحدي النجوم لكيفية تقديم الشخصية بشكل مركز خلال 15 حلقة فقط.

وأوضح أن المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي، الذي يتابع العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الشعبي والكوميدي والتاريخي.