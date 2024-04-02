مسلسلات رمضان فى فخ استنساخ كلاسيكيات السينما

أبرزها «المشبوه» و«سلام يا صاحبى» و«شادر السمك»

تشهد أغلب مسلسلات رمضان هذا العام تقديم تيمات مكررة ومشاهد تفصيلية من أفلام تتماس فى أحداثها مع كلاسيكيات السينما المصرية، ولأول مره تتكرر بهذا الشكل منذ سنوات، وذلك بمسلسل «حق عرب» التى تدور أحداثه بين انتقام عرب السويركى الذى يقوم ببطولته النجم أحمد العوضى من غريمه «وليد فواز».

أعادت الحلقة 20 من مسلسل «حق عرب» المشارك ضمن ماراثون دراما رمضان 2024 مشهد الانتقام من عادل إمام فى فيلم «سلام يا صاحبى» بعد 38 عاما من خلال إجبار «عرب السويركى – أحمد العوضى» على إدمانه المخدرات انتقاما منه.

وشهدت الحلقة العشرين من المسلسل على خطف رجال «مازن – جلال الزكى» لعرب بعد أن قام بالتعدى على أرض مملوك لمازن ووالده وتعدى على رجاله وانتقاما منه أجبر مازن وصديقه «رامى – تامر شلتوت» عرب السويركى على إدمان المخدرات بحقنه بمخدر حتى يصبح مدمنا انتقاما منه.

ليعيد المشهد إلى الجمهور لقطات انتقام فيلم «سلام يا صاحبى» والذى تم عرضه عام 1986 من بطولة عادل إمام وسعيد صالح وسوسن بدر من تأليف صلاح فؤاد وإخراج نادر جلال.

وذلك حينما حاول «الملك» والذى جسد دوره الفنان محمد الدفراوى الانتقام من عادل إمام وسعيد صالح بعد سيطرتهم على السوق بخطف عادل إمام وإجباره على إدمان المخدرات حتى خلصه صاحبه سعيد صالح من الخطف والإدمان ليعودا للانتقام من الملك ورجاله.

وبسبب هذا التشابه فى طريقة الانتقام توقع الجمهور أن تكون نهاية عرب السويركى وخلاصه على يد أصدقائه بإنهاء حبسه عند رجال مازن ومساعدته على التخلص من الإدمان لينتقم بعدها منهم.

أيضا تشابهت أحداث مسلسل «العتاولة» لأحمد السقا وطارق لطفى مع أحداث فيلم «المشبوة» لعادل إمام وسعيد صالح الذى تم تقديمه فى 1981، وتتشابه أحداث العمل فى الشقيقين اللذين يجمعهما السرقة ويفرقهما وقوع أحدهما فى الحب، والذى قدمته سعاد حسنى فى فيلم المشبوه وكان سببا فى فرقة الشقيقين وتجسده زينه فى العتاولة والتى أقنعت نصار – أحمد السقا - بالبعد عن السرقة والمال الحرام، وتشابه المشهد الذى يرفض فيه عادل إمام العودة للعمل فى السرقة مع شقيقه مع مشهد إقناع ضاحى لنصار بأن يعود للعمل معه من جديد رفضا للفقر، وتناص ايضا العديد من المشاهد خاصة وتفكير ضاحى مع والدته سترة العترة فى التخلص من حنان زوجة نصار لأنها سبب ابتعاده عن العمل معهم.

أيضا الجزء الثانى من مسلسل «كامل العدد» بطولة دينا الشربينى وشريف سلامة وأحمد كمال وإخراج خالد الحلفاوى، ويتحدث عن علاقة حب بين رجل وامرأة، يكتشفان قبل زواجهما أن لكل منهما زيجة أثمرت عن أربعة أولاد، ويقرران الزواج على رغم ذلك وتنشأ مفارقات كثيرة بسبب وجود ثمانية أولاد فى بيت واحد، ومشاهده مأخوذة من فكرة الفيلم الشهير «عالم عيال عيال»، الذى قام ببطولته رشدى أباظة وسميرة أحمد، خاصة وان احداث الفيلم تنتهى بحمل سميرة أحمد وهو نفسه ما تناولته مشاهد الجزء الثانى من العمل.

أيضا تتشابه العديد من مشاهد مسلسل «المعلم» الذى قدمه مصطفى شعبان مع فيلم شادر السمك الذى تم عرضه عام 1986 من بطولة أحمد زكى ونبيلة عبيد ومحمد رضا خاصة فى تصوير المسلسل وأحداثه المرتبطة بسوق السمك وحياة تجار السمك ما ربط فى أذهان الجمهور بين العملين.