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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لي لي قاسم تكشف عن معاناتها مع تقديم تنازلات للتمثيل (فيديو)

الفنانة لي لي قاسم
الفنانة لي لي قاسم

قالت الفنانة لي لي قاسم، إنها لا تريد خوض أي تجربة حب في الوقت الراهن بعد فشل تجربتها الأولى، موضحة أن اختيار الزوج الثاني أصعب بكثير من الأول.

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لي لي قاسم تكشف سر غيابها عن دراما رمضان: منشغلة بالصلاة والعبادة

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وأضافت لي لي قاسم، خلال لقاءها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم: "ربنا يديمها نعمة الرجالة كتير وموجودين بس النفس، لأنني اتوجعت من التجربة الأولى".

وأشارت إلى أنها ندمت على ظهورها بالمايوه وترفض القبلات في الأعمال الفنية، مضيفة: "ممكن أرقص في الأعمال ولكن لن أرتدي بدلة الرقص، وأنا مثيرة حتى لو لابسه ملايا لف".

وأكدت: “رفضت تقديم أي تنازلات للحصول على أدوار في أعمال فنية وأصبت بصدمة كبيرة وذهول”، معقبة: “ضربت أحد الأشخاص بالبونية عندما طلب مني تقديم تنازلات ولكن لن أفصح عن هويته لأنه توفى”.

سر عودة ليلي قاسم للإعلام

وكشفت لي لي قاسم، سبب رفضها دخول ابنتها مجال التمثيل، قائلة: “لا أتمنى دخول ابنتي عالم الفن خوفا عليها مما يحدث في المجال لأنه يفتقد للأمان”.

وأكدت: "الفن غدار وملوش أمان وهناك فنانين ماتوا بالاكتئاب، لذلك وصلت لقناعة مهمة جدا وهي التعامل مع الفن على أنه هواية ولا يمكن الاعتماد عليه وهناك بيزنس خاص بي". 

وعن طقوسها الرمضانية، قائلة إنها لا تتابع أي أعمال درامية، سوى برنامج رامز جلال لأنه يعرض في وقت الفطار وأنها تنشغل بالصلاة والعبادة.

وعن عودتها لمجال الإعلام والعمل كمذيعة قالت لي لي قاسم: "أنا خريجة إعلام وده تخصصي وتعشق العمل في المجالين الإعلامي والفني".

وعن سر غيابها عن دراما رمضان 2024، أوضحت: "متعرضش عليا ورق كويس وكل شيء في الآخر نصيب ورزق ولكني أنتقي أدواري بعناية شديد ولا أواقف على أي عمل".

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