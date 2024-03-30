تعليم فن الزخرفة والرسم على القماش لعضوات نادي الفتاة والمرأة بالعاشر من رمضان

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت المديرية بتنظيم فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية «الزخرفة، والرسم على القماش» وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز التنمية الشبابية بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام تغريد صلاح هاشم بتعليم الفتيات المشاركات فن الرسم على القماش والأدوات المستخدمة، وطرق الرسم لتغيير شكل الملابس التقليدية الى قطع عصرية جذابة، والذي يأتي دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في توفير حياه أفضل لهن.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالشباب، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة، لفتح آفاق جديدة لهم، للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية، وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات، واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي، ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها، وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

وفي سياق متصل، قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن دور المرأة فى تنمية المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك بمركز شباب الصوالح التابع لإدارة شباب فاقوس شرق، وذلك بمشاركة 50 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بالمركز.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام الدكتور أحمد الشافعي مدرب تنمية بشرية معتمد من الوزارة، بتقديم الندوة والتي أوضح فيها دور المرأة في إعداد وتنشئة الفرد والأسرة وبناء المجتمعات الأوطان، باعتبارها نصف المجتمع، وبين كيف ازدهر دور المرأة في سوق العمل خلال العقود القليلة الماضية نتيجة عدة عوامل سمحت لها إثبات نفسها في مختلف مجالات العمل كمعلمة وطبيبة ومهندسة وغيرها من المهن، وكذلك تقلدها لمناصب سياسية وقيادية على المستوى المحلي والدولي.