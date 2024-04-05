لي لي قاسم تكشف سر غيابها عن دراما رمضان: منشغلة بالصلاة والعبادة

كشفت الفنانة لي لي قاسم، تفاصيل دخولها مجال الفن وهي في الفرقة الثالثة بالجامعة، موضحة أنها كانت تحلم بالتمثيل منذ نعومة أظافرها ولكن لا تعلم كيف تبدأ.

وأضافت لي لي قاسم خلال لقائها مع برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة "الحدث اليوم"، الخميس: "ذهبت مع صديقة لي في كلية الإعلام لحضور أوديشن لمسلسل يا ورد مين يشتريك وفوجئت بالفنانة القديرة سميرة أحمد تطلبني لتمثيل مشهد في المسلسل على سبيل التجربة لتحقق مقولة رب صدفة خير من ألف ميعاد".

تابعت: "ولدي تعصب عندما علم برغبتي في التمثيل واشترط عليا تمثيل مسلسلات فقط، وبعد أن اطمئن عليّ في المجال سمح لي بالعمل في السينما ولم يعترض على ذلك".

طقوس لي لي قاسم في رمضان

وكشفت عن طقوسها الرمضانية، قائلة إنها لا تتابع أي أعمال درامية، سوى برنامج رامز جلال لأنه يعرض في وقت الفطار وأنها تنشغل بالصلاة والعبادة.

وعن عودتها لمجال الإعلام والعمل كمذيعة قالت لي لي قاسم: "أنا خريجة إعلام وده تخصصي وتعشق العمل في المجالين الإعلامي والفني".

وعن سر غيابها عن دراما رمضان 2024، أوضحت: "متعرضش عليا ورق كويس وكل شيء في الآخر نصيب ورزق ولكني أنتقي أدواري بعناية شديد ولا أواقف على أي عمل".

سبب رفض لي لي قاسم عمل ابنتها في الفن

وعن سبب رفضها دخول ابنتها عالم التمثيل، أوضحت الفنانة لي لي قاسم: "لا أتمنى دخول ابنتي عالم الفن خوفا عليها مما يحدث في المجال لأنه يفتقد للأمان".

وأكدت: "الفن غدار وملوش أمان وهناك فنانين ماتوا بالاكتئاب، لذلك وصلت لقناعة مهمة جدا وهي التعامل مع الفن على أنه هواية ولا يمكن الاعتماد عليه وهناك بيزنس خاص بي".