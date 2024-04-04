الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مركز الطب الطبيعي للقوات المسلحة يستضيف خبير فى علاج الروماتيزم وأمراض المناعة الذاتية

شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة

يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة الأستاذ الدكتور / زينفون بارليكوس (ألمانى الجنسية) رئيس قسم الروماتيزم وأمراض المناعة الذاتية بمستشفى روجيبيت بألمانيا  للعمل خلال الفترة من 01 - 2024/05/03 .

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كلية الطب بجامعة الأقصر تنظم حفل الإفطار الجماعي السنوي

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ربط مكتبة كليتي الطب البشري والعلوم ببنك المعرفة المصري بجامعة سوهاج



وتبدأ اللجان التحضيرية بمناظرة الحالات إعتباراً من يوم   2024/04/05  
من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً عدا يوم الجمعة .

الإستعلام على رقم تليفون : ( 01002700086 – 01093180190 )

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