مركز الطب الطبيعي للقوات المسلحة يستضيف خبير فى علاج الروماتيزم وأمراض المناعة الذاتية

يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة الأستاذ الدكتور / زينفون بارليكوس (ألمانى الجنسية) رئيس قسم الروماتيزم وأمراض المناعة الذاتية بمستشفى روجيبيت بألمانيا للعمل خلال الفترة من 01 - 2024/05/03 .





وتبدأ اللجان التحضيرية بمناظرة الحالات إعتباراً من يوم 2024/04/05

من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً عدا يوم الجمعة .



الإستعلام على رقم تليفون : ( 01002700086 – 01093180190 )