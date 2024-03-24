كلية الطب بجامعة الأقصر تنظم حفل الإفطار الجماعي السنوي

نظمت كلية الطب بجامعة الأقصر، حفل الإفطار الجماعي بساحة الكلية بمدينة طيبة، اليوم الأحد، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

أقيم حفل الإفطار الجماعي بحضور عمداء الكليات، والأستاذ الدكتور محمد عبد الله عباس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد شحات، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لكلية الطب، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة، بحسن التنظيم، مؤكدًا أن حرص كليات الجامعة على تنظيم الإفطار الجماعي كل عام، إنما يعكس روح التعاون بين إداراتها، مهنئًا الطلاب والعاملين وقيادات الجامعة، بشهر رمضان الكريم، ومعربًا عن سعادته بتواجده وسط أبنائه الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة على حرص قيادات الجامعة المشاركة فى حفل الإفطار الجماعي للطلاب؛ احتفالًا بشهر رمضان المبارك، فضلًا عن مساهمة ذلك في تعزيز التواصل بين قيادات الجامعة وطلابها.