رئيس جامعة عين شمس يشهد حفل سحور كلية طب الأسنان

نظمت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس حفل سحورها الرمضانى السنوي، بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

وحضر حفل السحور الدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة ورئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ورئيس الجامعة السابق، والدكتورة داليا القرشي القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور رامي ماهر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كريم البطوطى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق صلاح الدين رئيس لجنة قطاع طب الاسنان، وعمداء ووكلاء الكليات، والدكتورة ريم الكباريتي مدير روابط الخريجين، اللواء حسام الشربينى الأمين المساعد لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من رؤساء الأقسام و أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الاسنان.

حفل إفطار جامعة عين شمس

ونظمت أسرة طلاب من أجل مصر في جامعة عين شمس، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة حفل الإفطار السنوي والذي يأتي في إطار حرص قطاع التعليم والطلاب على تشجيع الطلاب على الانخراط في الأنشطة الطلابية بما يتيح لهم تكوين الهوية الاجتماعية الخاصة بهم

جاء حفل الإفطار تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الذي أشاد بتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر للإفطار الذى يرسى دعائم المحبة والمودة بين طلاب الجامعة، ويعكس دعم الجامعة لأنشطة اتحاد الطلاب فى كافة المجالات.

وثمن رئيس جامعة عين شمس دور اسرة طلاب من اجل مصر وطلاب اتحاد الجامعة وما يقدمونه من نشاط متميز على مدار العام الجامعي في مختلف الأنشطة داخل الجامعة، بالإضافة إلى دورها المجتمعى لخدمة زملائهم الطلاب وأفراد المجتمع.



وبدأت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة والتي ينظمها اتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر على ملعب المدينة الجامعية لعدد ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب .

ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة ٣٢ طالبا، و٣٢ طالبة من جامعة عين شمس، على أن يتم منح المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية وميداليات كالآتي: مسابقة كرة القدم الخماسي (المركز الأول ٩٦٠٠ جنيه، والمركز الثاني ٨٠٠٠ جنيه، والمركز الثالث ٦٤٠٠ جنيه)، ومسابقة تنس طاولة طلبة: (المركز الأول ١٠٠٠ جنيه، والمركز الثاني ٨٠٠ جنيه، والمركز الثالث ٦٠٠ جنيه)، ومسابقة تنس طاولة طالبات: (المركز الأول ١٠٠٠ جنيه، والمركز الثاني ٨٠٠ جنيه، والمركز الثالث ٦٠٠ جنيه).