انطلاق مبادرة لتأهيل الطلاب ذوي الهمم لسوق العمل في جامعة عين شمس

عقدت الدكتورة نيفين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب في جامعة عين شمس، لقاء بعدد من الطلاب ذوي الهمم ضمن مبادرة جامعة عين شمس لدعم تلك الفئة .

يأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة عين شمس بدعم الطلاب من ذوي الهمم والذي يأتي من رؤية الدولة المصرية وخطتها التنموية ٢٠٣٠ حيث تعتبر مصر من أهم الدول التي يشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، وخاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم.

واطلقت جامعة عين شمس مبادرة برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، لدعم الطلاب من ذوي الهمم تحت عنوان " مجتمع طلابي شامل متكافئ" والتوجيه نحو ضرورة دمجهم بشكل فعال في الأنشطة المختلفة وتنفيذ برامج متميزة لتدريبهم في كافة المجالات واستكمالا لدور مركز ذوي الاعاقة برئاسة الدكتورة رنا الهلالي بالجامعة والذي يضطلع برعايه الطلاب ذوي الهمم منذ اكثر من خمس سنوات.

أهداف مبادرة جامعة عين شمس لدعم ذوي الهمم

وأشارت الدكتورة نيفين عاصم إلى أن المبادرة هي نتاج تعاون بين قطاعي الابتكار والتدريب و التعليم والطلاب مثمنة الدور الكبير الذي يقدمة إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وأكدت أن الهدف الأساسي من الخطة التدريبية التي وضعها قطاع التدريب والابتكار هو تزويد الأشخاص ذوي الهمم في الجامعة بالمهارات والمعرفة والدعم اللازم لتأهيلهم لسوق العمل من خلال توفير برامج تدريبية وأماكن إقامة وخدمات دعم مصممة خصيصًا لهم، وتعزيز إمكانية توظيفهم وتمكينهم من النجاح في حياتهم المهنية التي اختاروها وذلك من خلال تعزيز مهارات الطلبة ذوي الهمم المتعلقة بسوق العمل، بما في ذلك التواصل وإدارة الوقت وحل المشكلات والعمل الجماعي لتحسين قابليتهم للتوظيف.

وتعمل المبادرة على مساعدة الطلبة ذوي الهمم على استكشاف اهتماماتهم ونقاط قوتهم وأهدافهم المهنية وتزويدهم بالتوجيه والموارد الشخصية لتخطيط مساراتهم المهنية بفعالية، وتزويد المشاركين بخبرة عملية والتعرف على البيئات المهنية، وتعزيز ثقتهم ومهاراتهم واستعدادهم للتوظيف من خلال التدريب الصيفي.

وتهدف مبادرة جامعة عين شمس إلى إنشاء شبكة داعمة من الموجهين الذين يمكنهم تقديم التوجيه والتشجيع والمشورة العملية المساعدة المشاركين على التغلب على التحديات وتحقيق أهدافهم المهنية و تنمية المهارات الحياتية لدى المشاركين مثل التواصل ومهارات التعامل مع الآخرين والقيادة والثقة بالنفس، لتحسين فعاليتهم في مكان العمل.

وأضافت الدكتورة نيفين عاصم أن تنفيذ هذه الخطة التدريبية الشاملة، تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الهمم في الجامعة من التغلب على العوائق واكتساب مهارات قيمة والنجاح في سوق العمل. ومن خلال برامج التدريب المخصصة والمسابقات والمبادرات والشراكات التعاونية يمكننا إنشاء بيئة أكثر شمولاً وداعمة تحتفي بالتنوع وتعزز تكافؤ الفرص للجميع. معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر شمولاً وإنصافا حيث يتم تقدير الأفراد ذوي الهمم واحترامهم وتمكينهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة في سوق العمل.