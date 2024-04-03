إطلاق تطبيق ضامن كاش لإنجاز عمليات الدفع الإلكتروني

أعلنت شركة "ضامن" للمدفوعات الإلكترونية، الشركة المتخصصة في مجال الابتكار في صناعة الدفع الإلكتروني، عن إطلاق تطبيقها الجديد "ضامن كاش" للهاتف المحمول، بالتعاون مع مجموعة BKN301 في إطار الجهود الهادفة إلى توفير وسائل دفع إلكترونية ميسرة وآمنة وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول دفع إلكترونية مريحة وآمنة تتلائم مع أهداف التمويل المتاح واستراتيجية تحول مصر الرقمي، بدعم من البنية التحتية الرقمية القوية.

ويهدف تطبيق "ضامن كاش" الي تحسين وتسريع العمليات المالية وتقليل الحاجة إلى التعامل النقدي، بجانب توفير الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأفراد ذوي الدخل المحدود والمتواجدين في المناطق النائية، من خلال توفير وسيلة سهلة وآمنة للدفع الإلكتروني، بحيث يُمكن التطبيق المستخدمين من الوصول إلى الخدمات المالية بصورة أكبر.

ويوفر التطبيق إمكانية دفع الفواتير الشهرية مثل فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الارضى، وشحن الالعاب ومصروفات الجامعات بالإضافة إلى دفع الأقساط والتبرعات وإعادة شحن الهواتف المحمولة، فضلاً عن إمكانية إجراء عمليات الدفع السريع ومتابعة المدفوعات الشهرية.

أعرب المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لشركة "ضامن"، عن سعادته بإطلاق تطبيق "ضامن كاش" قائلاً: " نتطلع من خلال التطبيق لتقديم خدماتنا المتطورة للمدفوعات الإلكترونية في محافظات مصر بطريقة سهلة وأكثر مرونة تلبي إحتياجات المواطن المصري، والمساهمة في دفع عجلة نمو وتطور قطاع التكنولوجيا المالية في مصر وتعزيز الشمول المالي".

وأضاف تتبنى "ضامن" خطط طموحة لتزويد عملائها بالمزيد من وسائل الدفع المريحة والفعالة حيث تتطلع خلال الفترة القادمة إلى تعزيز استخدام التطبيق وتحقيق نمو مستدام في الاعتماد على الدفع الإلكتروني وزيادة عدد المستخدمين والتجارالمشاركين، فضلا عن تحسين واجهة المستخدم وتجربة العملاء لتسهيل عمليات الدفع، كما تستهدف "ضامن" التعاون مع الجهات المالية والمؤسسات الحكومية لدمج تطبيق "ضامن كاش" الجديد في البنية التحتية المالية وتيسير العمليات المالية على نطاق أوسع، بالاضافة إلى تطوير ميزات جديدة و تحديثات منتظمة لتلبية احتياجات المستخدمين ومتطلبات السوق، مع تعزيز الحملات التسويقية والتوعية لزيادة الوعي بفوائد التطبيق وجذب المزيد من المستخدمين.

وأختتم الملاح "نثق بمساهمة خدماتنا المالية المتطورة وخبراتنا الكبيرة بنمو وتطور قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية في مصر، فضلاً عن جعل الخدمات المالية أكثر فاعلية ووصولاً للعملاء."

أعرب ستيفن موتشيولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة BKN301 عن سعادته بهذا التعاون قائلاً "يسعدنا التعاون مع شركة ضامن التى اعترفت بتكنولوجيا الخدمات المالية وخدمات الدفع الخاصة بنا باعتبارها فرصة رائعة للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمثل هذا الإنجاز علامة بارزة أخرى في رحلتنا المستمرة لتعزيز رقمنة سوق المدفوعات في مصر، والتي لا تزال تعتمد بشكل كبير على المعاملات النقدية، خاصة في المناطق النائية.

ومن خلال هذا المسعى الجديد، تواصل مجموعة BKN301 تمهيد الطريق لمشهد مالي أكثر ملاءمة وأمانًا، وتمكين الأفراد والشركات على حدٍ سواء من إدارة شؤونهم المالية بسهولة. وتقدم الشركة، من خلال خدماتها المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية، حلول دفع متطورة للشركات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقابل رسوم منخفضة وتجربة مستخدم لا مثيل لها.

ومن المقرر أن يؤدي التعاون بين الشركتين الرائدتين إلى إحداث تحول في مشهد التكنولوجيا المالية في مصر.

