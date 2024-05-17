تشكيل النصر السعودي ضد الهلال في دوري روشن للمحترفين

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، تشكيل العالمى الرسمي أمام الهلال، بديربي الرياض المقرر إقامته بعد قليل، في إطار الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر السعودي ضد الهلال في الدوري

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

الدفاع: سلطان الغنام - إيمريك لابورت - علي لاجامي - أليكس تيليس.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو.

الهجوم: رونالدو - ماني - أيمن يحيى.

ويعتلي الهلال قمة ترتيب دوري المحترفين برصيد 89 نقطة حسم بها اللقب قبل 3 جولات من النهاية، متفوقا على النصر الوصيف بفارق 12 نقطة كاملة.

وقرر البرتغالي لويس كاسترو الزج بجميع عناصره الهجومية بقيادة نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.