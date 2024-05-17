النني يعلن رحيله عن آرسنال الانجليزي

أعلن المحترف المصري محمد النني بفريق أرسنال، محمد النني، عن رحيله بصورة رسمية عن ناديه مع نهاية الموسم الجاري.

وقال النني، خلال مقطع فيديو نشره اليوم الجمعة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي:"جئت اليوم لأقول وداعًا وأشكركم على كل شيء الحب والدعم والاهتمام سأفتقدكم وستكونون في قلبي دائمًا ولن أنساكم".



وأتم لاعب الوسط الدولي تصريحاته بالتنويه إلى أنه سيودع الجماهير وجهًا لوجه قبل مباراة أرسنال وإيفرتون.

ويختتم فريق أرسنال موسمه الجاري من الدوري الإنجليزي بمواجهة نظيره إيفرتون عند السادسة مساء يوم الأحد المقبل.

وشارك النني خلال الموسم الجاري بقميص أرسنال في 6 مباريات بمختلف المسابقات بواقع 96 دقيقة لعب.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر قبل جولة من ختام المسابقة.