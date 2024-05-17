ياسمين عز للسيدات: “الفرعون الكبير هو الزوج فقط والمتحرش محصلش حتى إخناتون” (فيديو)

طالبت الإعلامية ياسمين عز بضرورة التمييز بين الرجال الذين يستحقون إطلاق لقب “الفرعون” عليهم، وبين هؤلاء الذين لا يستحقون ذلك اللقب التاريخي العزيز، على حد قولها.

وأوضحت خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة، : “هو الشخص المتحرش والمخطيء يطلق عليه الفرعون الكبير، دا معداش حتى بجوار الأسرة الـ 18”، مردفا: “عيب لما نترك المصائب ونجلس نضحك ونتريق على الفرعون الكبير والصغير”.

وتابعت: “أنا عمر ما قلت على الفرعون الكبير إلا على الزوج والأب والأخ، اللي معدي في الشارع والحبيب ده لا فرعون ولا حتى إخناتون، دا يبقى فرحة تحتمس الثالث فينا”.

ونوهت إلى أنها لا تغضب من التعليقات التي تنتقدها فهي تعودت على الشهرة والانتقادات، ولديها القدرة على أخذ حقها وحمايته بالقانون.

وفي أوائل الشهر الجاري، أعلنت ياسمين عز فوزها في القضية التي رفعتها، ضد الإعلامي نيشان، وذلك في سبتمبر الماضي.

وكتبت ياسمين عز عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام» «صدر الحكم في 29/4/2024، بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز، وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذا للحكم».

وأضافت عز: «كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه المنصف الذي أنصفني ورد لي حقي». خلاف ياسمين عز ونيشان وتعود الأزمة لسبتمبر الماضي أثناء إقامة المنتدى الإعلامي العربي، عندما غابت ياسمين عز عن جلستها في منتدى الإعلام العربي الذي يقام في دبي بدولة الإمارات المتحدة، ومازح الإعلامي نيشان الحضور واستعان بجملة لها ليفسر سبب غيابها.

وفي سبتمبر الماضي، كانت المذيعة ياسمين عز غابت عن جلستها في منتدى الإعلام العربي الذي أقيم في دبي، ومازح الإعلامي نيشان الحضور بطريقة ساخرة يعبر بها عن سبب غيابها.

وظهر نيشان خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال انتظاره قدوم ياسمين عز وقال: «وينا ياسمين؟.. أكيد بتحضّر صوتها الشتوي».