"عادت ريما لعادتها القديمة".. “خليها تعفن” تفشل في ضبط أسعار السمك

شهدت أسعار السمك في مصر حالة كبيرة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، خاصة إذ شهدت انخفاضا كبيرا على إثر الحملة التي دشنها أهالي بورسعيد خلال الفترة الماضية تحت عنوان "خليه يعفن"، وذلك بعد ارتفاع سعر السمك بشكل كبير.

ولاقت حملة البورسعيدية قبول كبير من قبل الأهالي، هذا ليس فحسب بل انتهجت المحافظات الاخرى نفس نهج أهالي بورسعيد ودشنوا حملات لمقاطعة السلع حتى تنخفض أسعارها.

عضو شعبة الأسماك: الأسعار متغيرة بشكل يومي

من جانبه قال رأفت نعيم، عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، إن أسعار الأسماك متغيرة بشكل يومي، من الممكن أن تكون الأسعار منخفضة غدًا وبعدها ترتفع والعكس صحيح، وكل ذلك يحدده العرض والطلب.

أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية وأسعارها بسوق العبور اليوم الجمعة 17/5/2024

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 61 و67 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 و300 جنيه.