رئيس جامعة حلوان يوجه بالاستعداد لامتحانات نهاية العام

وجه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بضرورة استعداد الجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

ونبه رئيس جامعة حلوان بتجهيز قاعات الامتحانات لتوفير بيئة مناسبة ومريحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية تضافر الجهود من قبل كافة أطراف المجتمع الجامعي للمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لجامعة حلوان.

اجتماع مجلس جامعة حلوان

مجلس جامعة حلوان,

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة حلوان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وحضور أعضاء المجلس.

ووجه مجلس جامعة حلوان التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستوري لفترة رئاسية ثالثة، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية وجهودها في تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد .

وقدم رئيس جامعة حلوان التهنئة للرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والبركات، وهنأ أيضاً أسرة جامعة حلوان بهذه المناسبة الكريمة.

مجلس جامعة حلوان

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالصفات القيادية للرئيس السيسي، ووصفه بأنه يمتلك مقومات الزعيم والقائد الحكيم.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن ثقته في قدرته على مواصلة تحقيق الإنجازات وقيادة مصر نحو مزيد من التقدم والازدهار، وبداية عهد جديد للدولة المصرية، ومرحلة قادمة ستكون أولوياتها استكمال خطى التنمية والبناء والتعمير في مختلف المجالات، تحت قيادة سياسية تؤمن بأن العمل الجاد والسعي المستمر نحو البناء والعمل أساس النهضة وتحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن التاريخ سيظل شاهدا على دور الرئيس السيسي في حماية الوطن والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية والعبور به في مرحلة فارقة من تاريخه إلى بر الأمان.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بما شهدته الفترة السابقة للرئيس السيسى من إنجازات ضخمة ومشروعات قومية عملاقة فى مختلف المجالات.

وثمن رئيس الجامعة المشاركة الواسعة والإيجابية للشعب المصري، وخاصة منسوبي جامعة حلوان في الانتخابات الرئاسية.

واعتبر رئيس جامعة حلوان المشاركة الواسعة في الانتخابات تعبيرا عن وعيهم بأهمية هذه المرحلة وتطلعاتهم للمضي قدمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات، وتفويضًا للرئيس السيسي بمواصلة جهوده لتنفيذ سياسات الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.