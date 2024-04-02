رئيس جامعة حلوان يهنىء السيسي بمناسبة حلف اليمين

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثالثة.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالصفات القيادية للرئيس السيسي، ووصفه بأنه يمتلك مقومات الزعيم والقائد الحكيم.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن ثقته في قدرته على مواصلة تحقيق الإنجازات وقيادة مصر نحو مزيد من التقدم والازدهار، وبداية عهد جديد للدولة المصرية، ومرحلة قادمة ستكون أولوياتها استكمال خطى التنمية والبناء والتعمير في مختلف المجالات، تحت قيادة سياسية تؤمن بأن العمل الجاد والسعي المستمر نحو البناء والعمل أساس النهضة وتحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة.

التاريخ شهد على دور السيسي في حماية الوطن

وأكد رئيس جامعة حلوان أنّ التاريخ سيظل شاهدا على دور الرئيس السيسي في حماية الوطن والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية والعبور به في مرحلة فارقة من تاريخه إلى بر الأمان.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بما شهدته الفترة السابقة للرئيس السيسى من إنجازات ضخمة ومشروعات قومية عملاقة فى مختلف المجالات.

وقال رئيس جامعة حلوان: "أسرة جامعة حلوان تجدد عهدها مع فخامتكم لنمضي خلف قيادتكم، ويؤكدون عزمهم على العمل بكل قوة من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن، حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم".

وثمن رئيس جامعة حلوان المشاركة الواسعة والإيجابية للشعب المصري، وخاصة منسوبي جامعة حلوان في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا إياها تعبيرًا عن وعيهم بأهمية هذه المرحلة وتطلعاتهم للمضي قدمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات، وتفويضًا للرئيس السيسي بمواصلة جهوده لتنفيذ سياسات الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.



وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية على فترة رئاسية جديدة بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية.

وينص اليمين الدستورية على: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وأطلقت المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بـ تنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030، إذ تنص المادة 40 من الدستور على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه".