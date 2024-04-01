انطلاق مسابقة الشطرنج في جامعة حلوان الإثنين

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، بدء فعاليات مسابقة الشطرنج بالتنسيق مع الاتحاد المصري للشطرنج.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والحياة الجامعية.

وتنطلق فعاليات بطولة الشطرنج اليوم الإثنين بنظام السويسري على 9 جولات، حيث سيتم اختيار أفضل المشاركين لتمثيل منتخب جامعة حلوان، إلى جانب تكريم الفائزين في حفل ختام الأنشطة الطلابية بجوائز قيمة.

جامعة حلوان: نحرص على تفعيل الأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية الأنشطة الطلابية في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم.

وشدد رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على تفعيل هذه الأنشطة وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تساهم في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته القيادية والإبداعية في مختلف المجالات.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة تحرص على عقد الندوات التى تساهم فى إعداد الشباب إعدادًا سليمًا.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الأنشطة الطلابية تعمل على تعميق قدرات الشباب الذهنية والثقافية.

وقال رئيس جامعة حلوان إن الأنشطة الطلابية تنمي روح المشاركة والإبداع لدى الطلاب بما يجعلهم أكثر تفاعل في حياتهم.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الأنشطة الطلابية تساهم فى تخريج جيل جامعي قادر على تحمل المسؤولية.

ونوه رئيس جامعة حلوان بأن الأنشطة الطلابية تعزز الشعور بحب الوطن وتخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الأنشطة الطلابية تعمل على استثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي، والمساهمة في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافي والفهم الصحيح لمجريات الأمور.

وتجرى فعاليات بطولة الشطرنج في جامعة حلوان تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والطالبة نادين عبد الحليم رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان.

