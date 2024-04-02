رئيس الإنجيلية: مشاهد اليوم يثبت إصرار القيادة السياسية في تحقيق احلام المصريين

خاص الوفد

أكد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، أن مشاهد اليوم أثناء حلف اليمين الدستورية للرئيس السيسي أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لها دلالة كبيرة على ما وصلت آلية مصر.

وأكد القس أندرية في تصريحات خاصة لـ"الوفد"على اصرار القيادة السياسية في تحقيق رؤى وأحلام المصريين للتكوين حقيقة تعيشها الأجيال القادمة

كما عبر قائلا "اصلي لأجل بلادنا العظيمة مصر ومن أجل مستقبل يمتلئ بالبركة والخير على المصريين"

كان القس أندريه زكي، قد أرسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، مؤكداً خلالها في على ثقته في قدرته على تحقيق أحلام المصريين والتقدم والازدهار للبلاد.

وجاء نص البرقية "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعثُ لسيادتِكم بخالصِ التهاني القلبية بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، راجيًا من الله أن يحفَظَكم ويحفظَ مصرنا الغالية. لقد قدمتَ مثالًا في الإخلاص وحب الوطن والعمل لتحقيق الجمهورية الجديدة. أصلي لأجل سيادتكم وبلادنا العظيمة مصر ومن أجل مستقبل يمتلئ بالبركة والخير على المصريين".