رئيس الإنجيلية يعزي البابا تواضروس في حادث الآباء الرهبان

تقدم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةِ المرقسية، في استشهاد ثلاثة رهبان من دير القديس مار مرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا، اثر تعرضهم للاعتداء صباح اليوم الثلاثاء.

وحرص رئيس الطائفة على التعبير عن حزنه فيما تعرض له الآباء الرهبان، وبدى التأثر من كلمات بيان الصادر لتعزية الأقباط في هذا الحادث الأليم، كما صلى أن يمنح الله العزاء والصبر لأسر الرهبان ولشعب الكنيسة المصرية.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قدأعلنت عن تعرض ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وأسفر الحادث عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس.