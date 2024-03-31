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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وصلاح يهدر

ليفربول يتعادل مع برايتون في الشوط الأول

صلاح في مباراة ليفربول
صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون

تعادل ليفربول مع برايتون ألبيون بهدف لمثله في الشوط الأول خلال المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد في الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تعرّف على بدائل ليفربول حال رحيل محمد صلاح

أحرز داني ويلباك لاعب برايتون الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثانية قبل أن يرد الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول بهدف التعادل ذلك في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

احتفال لويس دياز

ويشارك محمد صلاح مع ليفربول اساسيا منذ بداية اللقاء ويقدم مستوى جيد، واهدر "مو" 3 فرص خلال الشوط.

موقف ليفربول وبرايتون في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 64 نقطة خلف آرسنال المتصدر بفارق الأهداف فيما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

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