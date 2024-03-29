تعرّف على بدائل ليفربول حال رحيل محمد صلاح

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ في وضع بدائل لمواجهة قرار الدولي المصري محمد صلاح، سواء بالتجديد مع ليفربول، أو بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي، وفقًا للأنباء الكثيرة التي تداولت خلال الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضًا..

قالت صحيفة “الميرور” البريطانية إن السكوت التام الذي يلازم محمد صلاح ووكيله رامي عباس حول شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي، ربما لا يعني موافقته على تلك الشائعات، بل على العكس ربما تعبر عن سعادته في التواجد داخل ليفربول، إلا أن عدم حسم الأمور تجاه تجديد التعاقد مع هداف الفريق الأول، ربما يدعو إدارة ليفربول إلى الاتجاه نحو تحديد بدائل خلال الفترة المقبلة.

أول البدائل المطروحة حاليًا داخل إدارة ليفربول هي التعاقد مع مهاجم ريال مدريد رودريجو الذي يبدو يرغب في الانتقال إلى ليفربول إلا أن تكلفة ضم رودريجو ربما تتجاوز ١٠٠ مليون جنيه إسترليني وفقًا لتقديرات إدارة ريال مدريد وهو ما يجعل عملية ضم المهاجم البرازيلي صعبة ومكلفة لنادي ليفربول.

الاختيار الثاني هو مهاجم ويستهام يونايتد جارود بومين، الذي يبدو اختيارًا مناسبًا لفريق ليفربول، إلا أن ربما يجد رفضًا من جانب إدارة ويستهام، التي تستشعر حاليًا حالة من الغضب بين جماهير ويستهام بعد تصاعد أنباء الاستغناء عن جارود بومين.

الاختيار الثالث، وفقًا لصحيفة الميرور هو لاعب بروسيا دورتموند، دونيل مالين، وربما تتجه أعين ليفربول صوب فردريكو كييزا، جناح اليوفنتوس الإيطالي كاختيار رابع في حالة رحيل محمد صلاح، الذي سيكون صعبًا للغاية في ظل تعلق جمهور ليفربول بالملك المصري.