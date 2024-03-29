تشابي ألونسو يصدم ليفربول وبايرن ميونخ بقرار مصيري

في مفاجأة غير متوقعة، أعلن تشابي ألونسو مدرب فريق باير ليفركوزن الألماني، قرارًا بشأن مستقبله، ليحسم الشائعات التي كانت تحوم حوله طوال الفترة السابقة.

ويعيش فريق ليفركوزن موسما استثنائيا تحت قيادة المدرب الإسباني، حيث يتصدر الدوري الألماني بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونخ.

كما يتنافس أيضًا على الفوز بكأس ألمانيا، والفوز بالدوري الأوروبي، بعد الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم حتى الآن.

أعلن ألونسو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أنه لا يرغب في المغادرة من النادي، وأكد استمراره مع ليفركوزن لموسم إضافي.

وصرح المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي: "جمعتني جلسة بمسؤولي ليفركوزن، وأخبرتهم بأنني باقٍ مع النادي، وبعد كثرة الأقاويل عن مستقبلي، قررت استغلال العطلة لحسم مستقبلي".

ألونسو

وعن سبب عدم رحيله عن الدوري الألماني، قال: "لم أنته من مهمتي هنا، وأريد مساعدة النادي واللاعبين على التطور".

وأكد المدرب الإسباني على العلاقات القوية التي تربطه بنادييه السابقين، لكنه رفض الحديث في إمكانية توليه تدريبهما في المستقبل القريب.

بايرن ميونخ وليفربول والبحث عن مدرب الموسم القادم

في الفترة الأخيرة، ذكرت عديد من التقارير الصحفية، أن المدرب الإسباني هو المدرب المرشح الأول، في قائمة اهتمامات ليفربول وبايرن ميونخ.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة لرغبة نادي بايرن ميونيخ، في التعاقد مع ألونسو ليحل محل المدرب الألماني توماس توخيل، الذي أعلن رحيله عن النادي في نهاية الموسم.

وينطبق الأمر نفسه على ليفربول، الذي كان يخطط لجلب لاعبهم السابق، لتعويض المدرب الألماني يورجن كلوب، بعدما قرر الأخير الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وبعد قرار بقاء ألونسو لموسم أخر، فبذلك فتح الباب أمام ناديه الأسبق، ريال مدريد الإسباني، للتحرك نحوه في صيف 2025 أو بعد ذلك، حال رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ألونسو

وكان من الصعب أن يتعاقد المرينجي، مع المدرب الإسباني في الصيف القادم، وذلك بعد تمديد عقد أنشيلوتي مؤخرا.

وأصبح نادي باير ليفركوزن صاحب سلسلة اللاهزيمة التاريخية، بين الأندية الألمانية، حيث لم ينجح أي فريق في أوروبا، في تحقيق الفوز عليه حتى الآن.

ويقترب ليفركوزن من الفوز، بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخ النادي، مما سيجعل ألونسو مدربًا أسطوريًا بالنسبة الجماهير.