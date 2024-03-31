وزير الاتصالات يشهد ختام البطولة الرمضانية ICTBall”24

كرم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفرق الفائزة في نهائي البطولة الرمضانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICTBall”24 في نسختها السادسة عشر تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



حصل على كأس البطولة والميدالية الذهبية فريق الشركة المصرية للاتصالات وتم تتويجه بالمركز الأول للبطولة بعد مباراة مثيرة مع فريق الهيئة القومية للبريد بعد أداء مشرف للفريقين في نهائي البطولة التي تم تنظيمها بملاعب القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر وحصد فريق البريد المصري على المركز الثاني للبطولة والميدالية الفضية.



حضر احتفالية التكريم الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري، المهندس طارق هيبه المدير العام لشركة دل تكنولوجيز، المهندس محمد سالم رئيس شركة سيكو، خالد ابراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، محمد حنفي المستشار الاعلامي لوزارة الاتصالات، محمد العزب رئيس قطاع الاعلام بالشركة المصرية للاتصالات ولفيف من قيادات القطاع وممثلين للرعاة والشركات المشاركة.

وبعد منافسة شرسة مع فريق ساميت للحلول التقنية حصد فريق OPTIMA المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد أن احرز هدفين مقابل هدف وحيد لشركة ساميت.



أعرب محمد لطفي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن سعادته بالختام المشرف للبطولة والذي توج بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ولفيف من قيادات القطاع ومسئوليه، مؤكدًا أن البطولة تميزت بمنافسات شرسة ومثيرة، وشهدت أداءًا استثنائيًا من قبل جميع الفرق، إن هذا التفاعل الإيجابي والحماس المتجدد للعبة يعكس الروح الرياضية العالية والتزام الجميع بقيم الشراكة والتنافس الشريف.



تابع: نتوجه بالشكر الخاص لكل فريق شارك في البطولة، ونثمن جهود اللاعبين والمدربين والمنظمين الذين ساهموا في نجاح هذا الحدث الرياضي الكبير.

يذكر أن البطولة تعقد برعاية رئيسية لشركة ايجبت تراست، كما ترعى كل من مجموعة اي فاينانس ودل تكنولوجيز وكابجيمينى البطولة كراعي بلاتيني، وبرعاية ذهبية من مشغل الاتصالات المتكامل والرائد في السوق الشركة المصرية للاتصالات، والهيئة القومية للبريد المصرية وشركة البريد للاستثمار، شركة SAP العالمية، كما ترعى كل من اتصالات مصر، سيسكو العالمية، راية لتكنولوجيا المعلومات، وراية للتجارة والتوزيع، وميركوري كومينيكيشنز وCairoICT وشركة سيكو وشركة اتصالات مصر البطولة كراعي فضي.

وعقدت البطولة في الفترة من 20 -30 مارس بمشاركة 30 شركة عالمية ومحلية وتم إجراء 61 مباراة استغرقت 1475 دقيقة وحققت البطولة 344 هدف للفرق المشاركة.